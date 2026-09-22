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Νέο deal στην πληροφορική: Η HG Capital αποκτά το 70% της Entersoftone
Επιχειρήσεις
11:04 - 22 Σεπ 2026

Νέο deal στην πληροφορική: Η HG Capital αποκτά το 70% της Entersoftone

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην HG Capital, τον διεθνή επενδυτικό όμιλο private equity με έδρα το Λονδίνο, περνά, με βάση πληροφορίες, το 70% της Entersoftone, σε μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στον κλάδο της ελληνικής πληροφορικής.

Το υπόλοιπο 30% της εταιρείας θα παραμείνει στους υφιστάμενους μετόχους, την Olympia Group και την Imker Capital, με την Olympia Group του Πάνου Γερμανού να αναμένεται να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό στο νέο μετοχικό σχήμα.

Η συμφωνία, μάλιστα, ανακοινώνεται αυτή την ώρα στους εργαζομένους της Entersoftone, ενώ η επίσημη ανακοίνωση προς το ευρύ κοινό αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Το οικονομικό τίμημα της συναλλαγής αναμένεται να γίνει γνωστό με την επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, η συμφωνία αποτιμά συνολικά την Entersoftone κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Η Entersoftone αποτελεί προϊόν της συγχώνευσης της Entersoft και της SoftOne, εταιρείας του ομίλου Olympia, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους επιχειρηματικού λογισμικού στην ελληνική αγορά.

Ποια είναι η HG Capital

Η HG Capital συγκαταλέγεται στους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους private equity, με έδρα το Λονδίνο και εξειδίκευση στις επενδύσεις σε εταιρείες software και technology-enabled services.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς, με παρουσία μεταξύ άλλων σε Λονδίνο, Μόναχο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο και Σιγκαπούρη, ενώ το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερες από 60 εταιρείες. Σε διάστημα περίπου τριών δεκαετιών, η HG έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 επενδύσεις στους κλάδους του λογισμικού και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής βρίσκονται εταιρείες enterprise και business software, με εφαρμογές και υπηρεσίες που καλύπτουν μεταξύ άλλων το ERP, το payroll, τη λογιστική και φορολογική διαχείριση, το compliance και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη στρατηγική του ομίλου, με την HG να επενδύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της και στον μετασχηματισμό των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η προηγούμενη παρουσία στην Ελλάδα

Η επένδυση στην Entersoftone δεν αποτελεί, πάντως, την πρώτη επαφή της HG Capital με την ελληνική αγορά τεχνολογίας.

Ήδη από το 2017, η P&I Personal & Informatik, γερμανική εταιρεία λογισμικού στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού στην οποία η HG είχε επενδύσει από το 2013, δημιούργησε στα Ιωάννινα την P&I Hellas, με αντικείμενο την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η ελληνική δραστηριότητα ξεκίνησε με μια ομάδα 14 developers και σταδιακά εξελίχθηκε σε σημαντικό R&D hub, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των προϊόντων και των τεχνολογικών λύσεων του ομίλου.

Η συμφωνία για την Entersoftone έρχεται, έτσι, να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της HG στην ελληνική τεχνολογική αγορά και να τοποθετήσει έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές του κλάδου λογισμικού στο μετοχικό κεφάλαιο ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους business software.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 11:06
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