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ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση
Επιχειρήσεις
10:35 - 01 Οκτ 2026

ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση

Reporter.gr Newsroom

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Μετά την εξειδίκευση των όρων της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επανέρχεται στο θέμα, καταθέτοντας τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν - σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση σήμερα (1/10)- να διευρύνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου και να το καταστήσουν ουσιαστικότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η αύξηση από τις 72 στις 120 δόσεις αποτελεί θετική εξέλιξη, όπως σημειώνει ο ΕΣΠ στην ίδια ανακοίνωση. Ωστόσο, η εξειδίκευση ανέδειξε ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν πριν από την οριστική εφαρμογή της ρύθμισης.

Ακολουθούν οι προτάσεις του ΕΣΠ

1. Δυνατότητα ένταξης και των ήδη ρυθμισμένων οφειλών

Η δυνατότητα μετάβασης στις 120 δόσεις προβλέπεται για όσους βρίσκονται σήμερα στη ρύθμιση των 72 δόσεων, όχι όμως γενικά για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άλλες ενεργές ρυθμίσεις.
Ο ΕΣΠ θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στις 120 δόσεις και επιλέξιμων οφειλών που σήμερα βρίσκονται σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Δεν πρέπει μια επιχείρηση που προσπάθησε να διατηρήσει ρυθμισμένες τις υποχρεώσεις της να στερείται τη δυνατότητα μιας βιωσιμότερης μηνιαίας επιβάρυνσης.

2. Χαμηλότερο επιτόκιο και περιορισμός των προσαυξήσεων

Το επιτόκιο της νέας ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%. Για μια ρύθμιση με χρονικό ορίζοντα έως δέκα έτη, το συνολικό κόστος αποπληρωμής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Ο ΕΣΠ προτείνει χαμηλότερο επιτόκιο και ουσιαστικό περιορισμό των προσαυξήσεων, καθώς και την εξέταση κινήτρων για όσους ολοκληρώνουν με συνέπεια τη ρύθμιση.

3. Ένταξη και νεότερων οφειλών

Στις 120 δόσεις εντάσσονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2024, ενώ οι οφειλές από 1/1/2025 και μετά παραμένουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ο ΕΣΠ θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί η διεύρυνση της περιμέτρου και σε νεότερες οφειλές, ώστε η ρύθμιση να ανταποκρίνεται όσο γίνεται πληρέστερα στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων.

4. Εξατομικευμένη δόση με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής

Ο ΕΣΠ επαναφέρει την πρότασή του για έναν μόνιμο μηχανισμό ρύθμισης με αλγοριθμικό προσδιορισμό της δόσης, βάσει αντικειμενικών οικονομικών δεδομένων, των ταμειακών ροών και της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής κάθε επιχείρησης.

Άλλωστε, η ίδια η κυβερνητική εξειδίκευση επισημαίνει ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι ρυθμίσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 240 δόσεις, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Οι 120 δόσεις είναι ένα σημαντικό βήμα. Μετά την εξειδίκευση, όμως, μπορούμε πλέον να δούμε και πού χρειάζονται βελτιώσεις. Στόχος πρέπει να είναι μία ρύθμιση που θα αφορά όσο το δυνατόν περισσότερες πραγματικά λειτουργούσες επιχειρήσεις και, κυρίως, να μπορούν να την ολοκληρώσουν. Δεν αρκεί να αυξήσουμε τον αριθμό των δόσεων. Πρέπει η μηνιαία επιβάρυνση να είναι πραγματικά βιώσιμη, ώστε η επιχείρηση να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις παλιές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη χρόνος, πριν από την οριστική εφαρμογή του νέου πλαισίου, για έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της αγοράς και για στοχευμένες βελτιώσεις.
Η επιτυχία των 120 δόσεων δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό όσων θα ενταχθούν, αλλά κυρίως από τον αριθμό εκείνων που θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι την τελευταία δόση.

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