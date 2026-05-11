Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa: Επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αναστάτωση σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας 11/5, όταν αεροσκάφος της Lufthansa που είχε προορισμό το Μόναχο υποχρεώθηκε να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το πλήρωμα εντόπισε ένδειξη πυρκαγιάς στο σύστημα APU, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και χρησιμοποιείται για την παροχή βοηθητικής ισχύος.

Οι πιλότοι ακολούθησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και επέστρεψαν στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Μετά την ακινητοποίησή του στον διάδρομο, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν χρειάστηκε τελικά ενεργή επέμβαση πυρόσβεσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, το πλήρωμα του Airbus A321 έλαβε προειδοποιητικό μήνυμα για βλάβη.

Ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι κυβερνήτες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για άμεση προσγείωση.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε ομαλά και κατευθύνθηκε αυτόνομα μέχρι τη θέση στάθμευσης.

Παρά την ομαλή προσγείωση, το πλήρωμα έκρινε απαραίτητη την άμεση αποβίβαση των επιβαινόντων, λόγω έντονης οσμής που παρατηρήθηκε στην περιοχή της πίσω καμπίνας. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκαν οι φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το Airbus παραμένει καθηλωμένο και εξετάζεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωπικό της Lufthansa παρέχει βοήθεια στους επιβάτες στον χώρο του αεροδρομίου και μεριμνά για την εκ νέου κράτηση των εισιτηρίων προς τους προορισμούς τους.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa, με την εταιρεία να απολογείται για την ταλαιπωρία.