ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ελ. Βενιζέλος στα 10 αεροδρόμια με τους περισσότερους επιβάτες στην ΕΕ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:26 - 08 Δεκ 2025

Το Ελ. Βενιζέλος στα 10 αεροδρόμια με τους περισσότερους επιβάτες στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2024, ο συνολικός αριθμός επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς στην ΕΕ ήταν 1,1 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σύγκριση με το 2023 (973 εκατομμύρια).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024, όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση στον αριθμό των επιβατών που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε σύγκριση με το 2023. Η Ουγγαρία (+19,2%), η Τσεχία (+18,9%) και η Εσθονία (+17,8%) ανέφεραν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3%), τη Βουλγαρία (+3,8%), τη Γαλλία και την Ιρλανδία (και οι δύο +4,6%).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία για τις αεροπορικές μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat.

Αύξηση στις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

Οι συνολικές αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου στην ΕΕ σημείωσαν επίσης αύξηση 8,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση 10,8% των μεταφορών εκτός ΕΕ, ενώ οι μεταφορές εντός ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές στο +0,1% και οι εγχώριες μεταφορές μειώθηκαν κατά 4,3%.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ουγγαρία (+65,9%), η Τσεχία (+43,7%) και η Ελλάδα (+36,7%) κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις, ενώ μόνο η Πολωνία (-3,6%) και η Λετονία (-2,7%) κατέγραψαν μειώσεις.

Τα 9 κορυφαία αεροδρόμια για αεροπορικές μεταφορές επιβατών παραμένουν τα ίδια

Το 2024, μεταξύ των 10 αεροδρομίων της ΕΕ που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών που μεταφέρθηκαν ήταν το Παρίσι/Charles de Gaulle, με 70,3 εκατομμύρια επιβάτες (+4,3%), το Άμστερνταμ/Schiphol, 66,8 εκατομμύρια επιβάτες (+8,0%), η Μαδρίτη/Barajas, 66,1 εκατομμύρια (+9,9%), η Φρανκφούρτη/Main, 61,5 εκατομμύρια (+3,7%) και η Βαρκελώνη/El Prat, που κατέγραψαν 54,9 εκατομμύρια (+10,3%).

Το Ρώμη/Fiumicino κατέλαβε την 6η θέση με 48,7 εκατομμύρια επιβάτες, αλλά σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων αεροδρομίων (+20,8%). Το Αθήνα/Ελευθέριος Βενιζέλος προηγήθηκε και ξεπέρασε το Παρίσι-Ορλί το 2024, εξασφαλίζοντας τη 10η θέση χάρη στη σημαντική αύξηση των επιβατών σε σύγκριση με το 2023 (+19,6%).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ
Ειδήσεις

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ