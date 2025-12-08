Το Ελ. Βενιζέλος στα 10 αεροδρόμια με τους περισσότερους επιβάτες στην ΕΕ

Το 2024, ο συνολικός αριθμός επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς στην ΕΕ ήταν 1,1 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σύγκριση με το 2023 (973 εκατομμύρια).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024, όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση στον αριθμό των επιβατών που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε σύγκριση με το 2023. Η Ουγγαρία (+19,2%), η Τσεχία (+18,9%) και η Εσθονία (+17,8%) ανέφεραν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3%), τη Βουλγαρία (+3,8%), τη Γαλλία και την Ιρλανδία (και οι δύο +4,6%).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία για τις αεροπορικές μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat.

Αύξηση στις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

Οι συνολικές αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου στην ΕΕ σημείωσαν επίσης αύξηση 8,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση 10,8% των μεταφορών εκτός ΕΕ, ενώ οι μεταφορές εντός ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές στο +0,1% και οι εγχώριες μεταφορές μειώθηκαν κατά 4,3%.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ουγγαρία (+65,9%), η Τσεχία (+43,7%) και η Ελλάδα (+36,7%) κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις, ενώ μόνο η Πολωνία (-3,6%) και η Λετονία (-2,7%) κατέγραψαν μειώσεις.

Τα 9 κορυφαία αεροδρόμια για αεροπορικές μεταφορές επιβατών παραμένουν τα ίδια

Το 2024, μεταξύ των 10 αεροδρομίων της ΕΕ που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών που μεταφέρθηκαν ήταν το Παρίσι/Charles de Gaulle, με 70,3 εκατομμύρια επιβάτες (+4,3%), το Άμστερνταμ/Schiphol, 66,8 εκατομμύρια επιβάτες (+8,0%), η Μαδρίτη/Barajas, 66,1 εκατομμύρια (+9,9%), η Φρανκφούρτη/Main, 61,5 εκατομμύρια (+3,7%) και η Βαρκελώνη/El Prat, που κατέγραψαν 54,9 εκατομμύρια (+10,3%).

Το Ρώμη/Fiumicino κατέλαβε την 6η θέση με 48,7 εκατομμύρια επιβάτες, αλλά σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων αεροδρομίων (+20,8%). Το Αθήνα/Ελευθέριος Βενιζέλος προηγήθηκε και ξεπέρασε το Παρίσι-Ορλί το 2024, εξασφαλίζοντας τη 10η θέση χάρη στη σημαντική αύξηση των επιβατών σε σύγκριση με το 2023 (+19,6%).