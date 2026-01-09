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Διοικητής ΥΠΑ για μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων - Τα αίτια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:04 - 09 Ιαν 2026

Διοικητής ΥΠΑ για μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων - Τα αίτια

Reporter.gr Newsroom
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Κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων κατά τη διάρκεια του πρόσφατου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών εμφανίστηκε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργος Σαουνάτσος, μιλώντας στο ΕΡΤnews την Παρασκευή (9/1).

«Είμαι κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που να αφορά στην ασφάλεια των πτήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων είναι αξιόποινη πράξη.

Ο κ. Σαουνάτσος εξήγησε ότι η ΥΠΑ αντιμετώπισε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, κατά το οποίο υπήρξε ταυτόχρονη δυσλειτουργία τριών διακριτών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη σχεδόν όλων των συχνοτήτων του FIR Αθηνών από έναν συνεχόμενο θόρυβο, ο οποίος αρχικά ερμηνεύτηκε ως παρεμβολή.

Παρά την έντονη παρουσία του θορύβου, «όλα τα συστήματα, κύρια και εφεδρικά, ήταν σε πλήρη λειτουργία», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εμπόδιζε την επιχειρησιακή χρήση των συχνοτήτων, όπως όταν κάποιος μιλάει σε μια συχνότητα και κανείς άλλος δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

Τα αίτια του συμβάντος

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΑ, οι πρώτες τεχνικές αναλύσεις της υπηρεσίας κατέδειξαν ότι η κατάληψη των συχνοτήτων προκλήθηκε από ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών της ΥΠΑ. Για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ανήμερα των Φώτων.

Ο κ. Σαουνάτσος διευκρίνισε ότι η ανακοίνωση περί «μαζικής παρεμβολής» δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΑ.

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Καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης

Ο διοικητής ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα ελεγχθεί και από την Ομάδα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εντολή εισαγγελέα.

Παλαιότητα συστημάτων και συντήρηση

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την κατάσταση των συστημάτων, ο κ. Σαουνάτσος τόνισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη συντήρησης, ενώ παραδέχθηκε την παλαιότητα των υποδομών. Τα τελευταία 20 μήνες, η ΥΠΑ με τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών έχει δρομολογήσει εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης των συστημάτων, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τις δηλώσεις του, ο διοικητής της ΥΠΑ επιχειρεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες και τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε και ότι τα τεχνικά ζητήματα διερευνώνται με πλήρη διαφάνεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 12:46
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