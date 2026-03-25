ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φόβοι για εκτόξευση του κόστους πετρελαίου στα $120 και για ενεργειακό μπλακάουτ στην Ευρώπη
Εμπορεύματα
18:00 - 25 Μαρ 2026

Φόβοι για εκτόξευση του κόστους πετρελαίου στα $120 και για ενεργειακό μπλακάουτ στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τρεις επικεφαλής μεγάλων ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στον εφοδιασμό ενέργειας, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν και των περιορισμών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σε ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί περίπου κατά 40% τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας σε ορισμένες στιγμές κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανησυχούν για πιθανές ελλείψεις στην προσφορά, σύμφωνα με το CNBC.

Μέχρι στιγμής, οι επιπτώσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές στην Ασία. Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, ενώ η Νότια Κορέα δηλώνει ότι προετοιμάζεται για «τα χειρότερα σενάρια».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να εξετάσει νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, πέρα από τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν ήδη διοχετευθεί συντονισμένα από τα κράτη-μέλη. Η Ιαπωνία πρόκειται να απελευθερώσει εθνικά αποθέματα την Πέμπτη, ενώ το Τόκιο αναμένεται να αντλήσει επιπλέον ποσότητες από τα αποθέματα του Οργανισμού έως το τέλος του μήνα.

Ωστόσο, εντείνονται οι φόβοι ότι η κρίση θα μεταφερθεί και προς τη Δύση.

«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και τη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια θα περάσει όλο και περισσότερο στην Ευρώπη όσο πλησιάζουμε τον Απρίλιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουέλ Σαουάν, στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον.

Ο ίδιος προειδοποίησε τις κυβερνήσεις να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις των διαταραχών στην προσφορά, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια».

Ήδη, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών. Η Σλοβενία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε δελτίο καυσίμων, ενώ η Ισπανία ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, καθώς και επιδοτήσεις για μεταφορές, αγρότες και αγορά λιπασμάτων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηγέτες εξετάζουν προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, χαρακτήρισε την αγορά πετρελαιοειδών «αποδιοργανωμένη», εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που καταγράφονται έντονες αυξήσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους πολίτες.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες για τις προσπάθειες της Ευρώπης να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει καλοκαιριού, προειδοποιώντας ότι θα συμπέσουν με ισχυρή ζήτηση από την Ασία. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να φτάσουν τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αποκλείοντας όμως ένα καθολικό πακέτο στήριξης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί «ευέλικτα».

Την ίδια ώρα, η πετρελαϊκή εταιρεία EnQuest προειδοποιεί για «σημαντικές» επιπτώσεις σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς 2 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν ήδη χαθεί από την αγορά λόγω μειωμένης παραγωγής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ενδέχεται να παραμείνει περιορισμένη «για χρόνια».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμτζάντ Μπσεϊσού, εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι «το μέλλον παραμένει αβέβαιο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι φίλοι και οι... εχθροί του Τραμπ στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Οι φίλοι και οι... εχθροί του Τραμπ στην Ευρώπη

Η ΕΕ στρέφεται στις startups για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης
Ειδήσεις

Η ΕΕ στρέφεται στις startups για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση
Χρηματιστήρια

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής
Πολιτική

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές
Ναυτιλία

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 20:29

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ