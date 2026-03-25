Φόβοι για εκτόξευση του κόστους πετρελαίου στα $120 και για ενεργειακό μπλακάουτ στην Ευρώπη

Σε ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί περίπου κατά 40% τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας σε ορισμένες στιγμές κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανησυχούν για πιθανές ελλείψεις στην προσφορά, σύμφωνα με το CNBC.

Μέχρι στιγμής, οι επιπτώσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές στην Ασία. Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, ενώ η Νότια Κορέα δηλώνει ότι προετοιμάζεται για «τα χειρότερα σενάρια».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να εξετάσει νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, πέρα από τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν ήδη διοχετευθεί συντονισμένα από τα κράτη-μέλη. Η Ιαπωνία πρόκειται να απελευθερώσει εθνικά αποθέματα την Πέμπτη, ενώ το Τόκιο αναμένεται να αντλήσει επιπλέον ποσότητες από τα αποθέματα του Οργανισμού έως το τέλος του μήνα.

Ωστόσο, εντείνονται οι φόβοι ότι η κρίση θα μεταφερθεί και προς τη Δύση.

«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και τη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια θα περάσει όλο και περισσότερο στην Ευρώπη όσο πλησιάζουμε τον Απρίλιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουέλ Σαουάν, στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον.

Ο ίδιος προειδοποίησε τις κυβερνήσεις να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις των διαταραχών στην προσφορά, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια».

Ήδη, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών. Η Σλοβενία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε δελτίο καυσίμων, ενώ η Ισπανία ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, καθώς και επιδοτήσεις για μεταφορές, αγρότες και αγορά λιπασμάτων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηγέτες εξετάζουν προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, χαρακτήρισε την αγορά πετρελαιοειδών «αποδιοργανωμένη», εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που καταγράφονται έντονες αυξήσεις στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους πολίτες.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες για τις προσπάθειες της Ευρώπης να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει καλοκαιριού, προειδοποιώντας ότι θα συμπέσουν με ισχυρή ζήτηση από την Ασία. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να φτάσουν τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αποκλείοντας όμως ένα καθολικό πακέτο στήριξης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί «ευέλικτα».

Την ίδια ώρα, η πετρελαϊκή εταιρεία EnQuest προειδοποιεί για «σημαντικές» επιπτώσεις σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς 2 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν ήδη χαθεί από την αγορά λόγω μειωμένης παραγωγής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ενδέχεται να παραμείνει περιορισμένη «για χρόνια».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμτζάντ Μπσεϊσού, εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι «το μέλλον παραμένει αβέβαιο».