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Wizz Air: Αναστέλλει πτήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω κλιμάκωσης στο Ιράν
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:28 - 28 Φεβ 2026

Wizz Air: Αναστέλλει πτήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω κλιμάκωσης στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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«Η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν, η εταιρεία αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμμάν, με άμεση ισχύ έως και τις 7 Μαρτίου», αναφέρει η αεροπορική σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου. 

«Η αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», αναφέρεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση και προστίθεται:

«Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους.»

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