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Ryanair: Στον «αέρα» η βάση στη Θεσσαλονίκη - Χωρίς «λευκό καπνό» η σύσκεψη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:15 - 05 Μάι 2026

Ryanair: Στον «αέρα» η βάση στη Θεσσαλονίκη - Χωρίς «λευκό καπνό» η σύσκεψη

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (05/05), χωρίς να υπάρξει οριστική απόφαση για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο της πόλης.

Η προοπτική ενδεχόμενου «λουκέτου» στη βάση της εταιρείας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε σημαντικά την τουριστική κίνηση και τη διεθνή συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας. Όπως δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου στο ThessPost.gr, μετά το πέρας της σύσκεψης, η εταιρεία δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της Ryanair. Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε καλό κλίμα, ωστόσο η εταιρεία επιθυμεί να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τα πληρώματα του στόλου της, πριν λάβει οριστικές αποφάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaxw1rof7gp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς κατατέθηκαν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θέματος για την περιοχή.

Επόμενο βήμα θεωρείται η έναρξη επαφών με τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της βάσης. Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν ότι εάν το ενδεχόμενο αποχώρησης συνδέεται με αυξήσεις στα τέλη, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική του διαχειριστή.

Η πιθανή αποχώρηση της Ryanair εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, οδηγώντας σε μείωση των διεθνών αφίξεων και απώλειες εσόδων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Από το 2014, όταν η εταιρεία εγκαθίδρυσε βάση στη Θεσσαλονίκη, έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα χαμηλού κόστους συνδέσεων με την Ευρώπη. Σήμερα, εκτελεί καθημερινά περίπου 36 έως 38 πτήσεις, συνδέοντας την πόλη με 33 ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εκπρόσωποι της Ryanair αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για νέο γύρο επαφών, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορεί να προκύψει μια θετική εξέλιξη για την πόλη και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaw43uauo89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 21:17
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