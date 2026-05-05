Τρίζει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – «Καμπανάκι» για τον τουρισμό της περιοχής

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους φορείς της τουριστικής αγοράς της Θεσσαλονίκης, καθώς τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι φήμες περί ενδεχόμενου κλεισίματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην τουριστική κίνηση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής όσο και στην απασχόληση.

Η παρουσία της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται ότι η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους διατηρεί βάση στη Θεσσαλονίκη από το 2014, έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδέσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Σήμερα εκτελούνται καθημερινά περίπου 36–38 πτήσεις, που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στη βάση επιχειρούν τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 (NG/MAX), χωρητικότητας 189 και 197 θέσεων. Παράλληλα, απασχολούνται περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, εκ των οποίων περίπου 40 πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός του προσωπικού εδάφους.

Η παρουσία της Ryanair θεωρείται ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, στηρίζοντας όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πιερία και η Χαλκιδική.

Το οικονομικό πλαίσιο και οι φήμες αποχώρησης

Βασικός λόγος για τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο αποχώρησης ή περιορισμού της δραστηριότητας, φέρεται να είναι η επικείμενη αύξηση κατά περίπου 15% στις χρεώσεις που ζητά η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου για την ανανέωση της σύμβασης, η οποία λήγει εντός του 2026.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, φέρεται να καθιστά τη διατήρηση της βάσης οικονομικά ασύμφορη για την εταιρεία.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τυχόν αποφάσεις αναμένεται να εφαρμοστούν μετά το πέρας της θερινής περιόδου του 2026.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο όσονα φορά τα οικονομικάς, καθώς κορυφαία στελέχη της αναφέρουν ότι τα έξοδα καυσίμων αυξήθηκαν κατά 40 εκατ. ευρώ μόνο τον Απρίλιο, στον απόηχο της κρίσης της Μέσης Ανατολής.

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες φορέων

Η πιθανότητα αποχώρησης έχει ήδη κινητοποιήσει θεσμικούς και τοπικούς φορείς. Με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού κλάδου και αρμόδιων φορέων, με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων.

Ύψιστης σημασίας θεωρείται και η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (4/5), επίσης με πρωτοβουλία του δημάρχου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, έχει ζητηθεί επίσημη ενημέρωση από τη Fraport σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους συνεργασίας, ενώ επιστολή έχει αποσταλεί και στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς βουλευτές έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, ζητώντας διευκρινίσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Στο θέμα παρενέβη και το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων τομεαρχών, στην οποία επισημαίνεται ότι μια πιθανή αποχώρηση της Ryanair δεν συνιστά απλώς μια επιχειρηματική διαφορά, αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για τον τουρισμό, την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως τονίζεται, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια αεροπορικών συνδέσεων, με άμεσο αντίκτυπο στην κινητικότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις και στην απασχόληση.

Παράλληλα, ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα των αερομεταφορών, με το κόμμα να ζητά άμεσες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Το ευρύτερο πλαίσιο δραστηριότητας στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair είχε βάση στο παρελθόν στην Αθήνα, η οποία έκλεισε τον Οκτώβριο του 2022, παρά τη σημαντική επιβατική κίνηση.

Στα Χανιά, η εταιρεία λειτούργησε την πρώτη της βάση στην Ελλάδα από το 2013 έως το 2018, οπότε και ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω υψηλού κόστους χρεώσεων, ενώ επανήλθε προσωρινά ως καλοκαιρινή βάση το 2021. Αντίστοιχα, η Κέρκυρα και η Ρόδος αξιοποιήθηκαν ως εποχικές βάσεις, κυρίως για την κάλυψη της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, με πιο πρόσφατη έντονη δραστηριότητα το καλοκαίρι του 2021.

Για το 2026, πάντως, η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στην Ελλάδα, διατηρώντας ευρύ δίκτυο προορισμών ανεξαρτήτως ύπαρξης μόνιμων βάσεων. Ειδικότερα, εκτελούνται δρομολόγια από και προς τα Χανιά (συμπεριλαμβανομένης της γραμμής με την Αθήνα και διεθνών συνδέσεων), ενώ η Αθήνα παραμένει βασικός κόμβος πτήσεων προς εγχώριους και διεθνείς προορισμούς.