Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

Ως πιλότος, ο Smit Machchhar είχε αντιμετωπίσει τοκετό εν πτήσει, ταραχώδεις συνθήκες κατά τη διάρκεια των μουσώνων και μια ιδιαίτερα απαιτητική προσγείωση στην Ελλάδα, που δοκίμασε τις ικανότητές του στα όριά τους. Την Τετάρτη, όμως, ο 38χρονος Ινδός πιλότος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό εν πτήσει: μια βίαιη επίθεση με μαχαίρι μέσα στο ίδιο το πιλοτήριο.

Ο κυβερνήτης Machchhar κατάφερε να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο ενώ κυβερνούσε ένα επιβατικό Boeing 737 MAX 8 της FlyDubai με προορισμό το Τελ Αβίβ. Φαίνεται πως κατάφερε να ειδοποιήσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να επιτρέψει σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν, αποτρέποντας έτσι μια τρομακτική βουτιά του αεροσκάφους.

Ο ηρωισμός του επαινέθηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, οι οποίοι εξήραν την ψυχραιμία, την οξυδέρκεια και το θάρρος του.

Ο Machchhar υπέστη σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στα χέρια, σύμφωνα με έναν οδοντίατρο που τον περιέθαλψε μέσα στο αεροσκάφος της πτήσης 1073, αφού πρώτα ο επιτιθέμενος είχε ακινητοποιηθεί. «Το πιλοτήριο ήταν γεμάτο αίματα», δήλωσε ο οδοντίατρος Shota Musaev την Πέμπτη στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

Το αριστερό χέρι του κυβερνήτη είχε σχεδόν κοπεί στα δύο από τα τραύματα που προκάλεσαν τα μαχαιρώματα, ανέφερε ο Musaev, που ήταν στην πτήση και βοήθησε τον πιλότο.

Όταν οι σφυγμοί του Machchhar άρχισαν να πέφτουν και εκείνος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του, ο Musaev ζήτησε από τους εφεδρικούς πιλότους —οι οποίοι είχαν πλέον αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους— να προσγειώσουν το αεροπλάνο το συντομότερο δυνατό. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Ταμπούκ, πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. «Δεν νομίζω ότι θα είχε επιβιώσει μέχρι το Ισραήλ», είπε.

Ο Machchhar νοσηλεύεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου μεταφέρθηκε την Πέμπτη από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση. Η οικογένειά του ταξίδευε για να τον συναντήσει, δήλωσε ο Ινδός βουλευτής Parag Shah, ο οποίος είπε ότι είχε μιλήσει με την οικογένεια του πιλότου.

Άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με τον Machchhar, ο οποίος ζει στο Ντουμπάι με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, καθώς και άλλοι που γνωρίζουν την οικογένειά του στη Βομβάη, τον περιγράφουν ως έναν πολύ σοβαρό, προσγειωμένο και ήρεμο άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών ως πιλότος, έχει προσγειωθεί σε μερικά από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα αεροδρόμια του κόσμου, έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής σε ακαδημία αεροπορίας στην Ινδία, βοηθώντας άλλους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κλάδο των αερομεταφορών, και έχει αντιμετωπίσει αρκετά επείγοντα ιατρικά περιστατικά κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Σε μία πτήση, λίγο μετά την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ενημέρωσε το πιλοτήριο ότι μια επιβάτιδα είχε ξεκινήσει να γεννά. Ο Machchhar θυμήθηκε σε ένα ινδικό podcast πέρυσι ότι προετοιμαζόταν να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος.

«Ελέγξαμε τα πλησιέστερα αεροδρόμια, τον καιρό σε όλα τα αεροδρόμια, εξετάσαμε τι ήταν επιχειρησιακά εφικτό, είχαμε έξι ή επτά λεπτά», είπε. «Και ξαφνικά, μέσα στα επόμενα δύο λεπτά, λάβαμε μια κλήση: “Έχουμε ένα μωρό στο αεροσκάφος”.»

Το να γίνει πιλότος δεν ήταν ποτέ το παιδικό όνειρο του Machchhar, όπως είπε στο podcast. Περίμενε να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας και σπούδασε μηχανική κλωστοϋφαντουργίας και στη συνέχεια διοίκηση επιχειρήσεων. Όμως, ένα σεμινάριο για την αεροπορία εκείνη την περίοδο του δημιούργησε το πάθος για τις πτήσεις, περίπου στην ηλικία των 19 ετών, την εποχή που η Ινδία ανέπτυσσε αυτό που εξελίχθηκε σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο εσωτερικών αερομεταφορών.

Μάλιστα, δεν είχε ταξιδέψει πολλές φορές με αεροπλάνο προτού αποφασίσει να γίνει πιλότος, όπως είπε στο podcast. Η πρώτη του εμπορική πτήση ως πιλότος στο πιλοτήριο ήταν από τη Μπανγκαλούρου της Ινδίας προς το Δελχί. «Ήταν τρομακτικό. Όχι εξαιτίας της πτήσης, αλλά εξαιτίας της ευθύνης», είπε.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη SpiceJet, δήλωσε ο κυβερνήτης Gurucharan Arora, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων πτήσεων της ινδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, ο οποίος θυμάται ότι τον είχε επιβλέψει σε προσομοιωτή πτήσης.

«Την πρώτη φορά που τον συνάντησα, τον ρώτησα: “Γιατί οι γονείς σου σε ονόμασαν ‘χαμογελαστό κουνούπι’;”» είπε ο Arora. «Με κοίταξε μπερδεμένος. Του εξήγησα ότι το Smit σημαίνει “χαμογελαστός” και το Machchhar σημαίνει “κουνούπι”. Γέλασε πάρα πολύ.»

Κατά τη διάρκεια των πτήσεων, τείνει να αποφεύγει τις βαθιές ή αμφιλεγόμενες συζητήσεις με τον συγκυβερνήτη του, καθώς το βασικό καθήκον ενός πιλότου είναι να παρακολουθεί και να έχει επίγνωση του τι συμβαίνει, είπε ο Machchhar στο podcast.

Η κυβερνήτης Teena Goswami, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Machchhar στη SpiceJet, τον γνώρισε για πρώτη φορά το 2019 και τον θυμάται ως έναν ήρεμο και ταπεινό κυβερνήτη, ο οποίος αντιμετώπιζε τους νεότερους πιλότους με σεβασμό.

Οι πιλότοι εκπαιδεύονται να διαχειρίζονται την πίεση, είπε, αλλά σε μια ακραία κατάσταση οι άνθρωποι μπορεί να «παγώσουν» ή να παραδοθούν. Ο Machchhar, παρά το γεγονός ότι δεχόταν επίθεση και ταυτόχρονα αντιμετώπιζε ένα αεροσκάφος που έχανε ύψος, διατήρησε την ψυχραιμία του ώστε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, να κάνει ανακοίνωση από το σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων και να καλέσει σε βοήθεια, είπε.

«Αυτό που έκανε... νομίζω ότι έσωσε τα πάντα», είπε η Goswami. Τον περιέγραψε ως «πολύ ψύχραιμο, πολύ ήρεμο» και ανέφερε ότι γενικά οι συνάδελφοί του χαίρονταν να πετούν μαζί του.

Από την αρχή της καριέρας του, ο Machchhar ήθελε πάντα να πιλοτάρει αεροσκάφη Boeing, όπως είπε στο podcast. «Το πρώτο μου αεροσκάφος ήταν Boeing και πάντα, σε όλη μου τη ζωή, αυτό ήταν το αεροσκάφος που ήθελα». Εκπαιδεύτηκε στα αεροσκάφη MAX του κατασκευαστή.

Όταν δύο αεροσκάφη MAX συνετρίβησαν με θανατηφόρα αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες, το 2018 και το 2019, ο ενθουσιασμός του μειώθηκε.

«Τότε άρχισε ο πανικός. Δεν φοβόμασταν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήμασταν σίγουροι για το τι ακριβώς συνέβαινε», είπε ο Machchhar στο podcast. Ωστόσο, οι διορθώσεις που έκανε η Boeing στο αεροσκάφος τον καθησύχασαν σχετικά με την ασφάλειά του. Έκτοτε πέταξε με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη από τη στιγμή που επέστρεψαν σε υπηρεσία — μέχρι και την πτήση της Τετάρτης.

Καθώς βρισκόταν αιμόφυρτος στον χώρο της κουζίνας του MAX 8, ο Machchhar μίλησε για τα παιδιά του και ρώτησε τον οδοντίατρο που βρισκόταν δίπλα του αν μπορούσε να τον σώσει.

«Ήθελε να ζήσει, δεν ήθελε να πεθάνει», θυμήθηκε ο Musaev. Στη συνέχεια ο κυβερνήτης του ζήτησε, σε περίπτωση που δεν τα κατάφερνε, να στείλει ένα μήνυμα στα παιδιά του.

«Και του είπα: “Ο Θεός είναι μαζί σου, προσευχήσου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε μαζί σου.”»