UniCredit: Επιταχύνει για τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank – Το πλάνο Ορσέλ

Με αλλαγές στο εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank ήδη από τον Ιανουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της γερμανικής τράπεζας, σε μια συμφωνία που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά ευρωπαϊκής τράπεζας από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος προτίθεται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μόλις εξασφαλίσει τις υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας.

Βασική επιδίωξη της UniCredit είναι να έχει αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank έως το τέλος Φεβρουαρίου και στη συνέχεια να αντικαταστήσει και τα 10 μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους στο 20μελές εποπτικό συμβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος με έδρα το Μιλάνο θα αποκτήσει ουσιαστική πλειοψηφία στο όργανο. Πηγές με γνώση της διαδικασίας ανέφεραν ότι, εφόσον εξελιχθούν όλα σύμφωνα με το ευνοϊκότερο σενάριο, η μεταβίβαση του ελέγχου θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και τον Ιανουάριο.

Μέχρι πρότινος, η UniCredit είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ανάληψη του ελέγχου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ωστόσο, ακόμη και με την επιτάχυνση της διαδικασίας, η αλλαγή ελέγχου ενδέχεται να μετατεθεί έως την ετήσια γενική συνέλευση της Commerzbank τον Μάιο, εφόσον η γερμανική τράπεζα επιχειρήσει να καθυστερήσει τις σχετικές διαδικασίες. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πάντως ότι τα περιθώρια για μια τέτοια καθυστέρηση είναι περιορισμένα.

Η στρατηγική του Ορσέλ

Ο Αντρέα Ορσέλ προετοιμάζεται επίσης να απομακρύνει από την Commerzbank την ομότιμή του, Μπετίνα Ορλόπ, ενώ έχει απορρίψει το αίτημα της γερμανικής κυβέρνησης να διατηρήσει τις δύο έδρες της στο εποπτικό συμβούλιο.

Μετά την ανάληψη του ελέγχου, ο Ορσέλ σχεδιάζει μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της Commerzbank. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η κατάργηση τμημάτων του διεθνούς δικτύου της τράπεζας, καθώς και η αποδέσμευση περίπου 20 δισ. ευρώ σε εταιρικά δάνεια εκτός των βασικών αγορών της στη Γερμανία και την Πολωνία, τα οποία δεν θεωρούνται απαραίτητα για την εξυπηρέτηση πελατών μεσαίας κατηγορίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της UniCredit προσανατολίζεται σε δραστική μείωση της βάσης κόστους της γερμανικής τράπεζας.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς το Βερολίνο έχει περιορίσει τις αντιδράσεις του στην προοπτική εξαγοράς. Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει σχεδόν 13% της Commerzbank, έχει τις τελευταίες εβδομάδες μετακινηθεί από την απόλυτη απόρριψη της συμφωνίας στη συζήτηση μιας πιθανής συμφωνίας υπό συγκεκριμένους όρους.

Η εξαγορά, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 45 δισ. ευρώ, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ξένης τράπεζας που επιχειρεί να υπερβεί τα πολιτικά εμπόδια τα οποία επί σειρά ετών έχουν αποτελέσει τροχοπέδη για τις διασυνοριακές ενοποιήσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Η αντίδραση στη Γερμανία

Κομβικό σημείο στην προσπάθεια της UniCredit αποτέλεσε ο Ιούλιος, όταν ο ιταλικός όμιλος απέκτησε ποσοστό 47,6% στην ανταγωνίστρια γερμανική τράπεζα μέσω προσφοράς που περιλάμβανε μόνο ένα μικρό premium.

Παρότι η συμμετοχή της UniCredit παραμένει κάτω από το όριο που απαιτείται για την απόκτηση πλειοψηφικής κυριότητας, αναλυτές εκτιμούν ότι το ποσοστό που έχει ήδη συγκεντρώσει θα μπορούσε να της επιτρέψει να ασκήσει ντε φάκτο έλεγχο στην Commerzbank.

Η UniCredit είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στη γερμανική τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2024, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία και εγκαινιάζοντας μια παρατεταμένη αντιπαράθεση με τη διοίκηση της Commerzbank, η οποία εδρεύει στη Φρανκφούρτη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ορσέλ συναντήθηκε με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών, στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ της γερμανικής κυβέρνησης και της UniCredit. Ο ιταλικός όμιλος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές».

Κατά τη συνάντηση, ο γερμανός υπουργός έθεσε σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων η διατήρηση της έδρας της Commerzbank στη Γερμανία και η συνέχιση της εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των περίπου 40.000 εργαζομένων του ομίλου.

Η UniCredit έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι, σε περίπτωση εξαγοράς, θα μπορούσε να προχωρήσει στην περικοπή περίπου 7.000 θέσεων εργασίας στην Commerzbank. Ο Ορσέλ έχει απορρίψει, ωστόσο, τους ισχυρισμούς των συνδικάτων ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να φτάσουν τις 15.000.

Το σχέδιο του Ορσέλ για τον περιορισμό του κόστους της Commerzbank προβλέπει επίσης περικοπές στις δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους και μάρκετινγκ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Ο τραπεζίτης, ο οποίος έχει μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της UniCredit από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2021, σχεδιάζει παράλληλα να περιορίσει ορισμένα προνόμια των στελεχών. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η κατάργηση της πρόσβασης σε πολυτελή αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και ο περιορισμός των ταξιδιών για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από αυτές τις παρεμβάσεις θα επανεπενδυθούν στις βασικές δραστηριότητες της Commerzbank στη Γερμανία και την Πολωνία.

Παράλληλα, ο Ορσέλ σχεδιάζει να περιορίσει ή να αποσυναρμολογήσει τμήματα των διεθνών δραστηριοτήτων της Commerzbank, οι οποίες έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Πριν μπορέσει να επιβάλει τον έλεγχό της στην Commerzbank, η UniCredit αναμένει να λάβει τις τελικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Πολωνίας.