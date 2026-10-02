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Νέο deal για την ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Εξαγοράζει το 100% της Γραφοτεχνικής
Επιχειρήσεις
17:37 - 02 Οκτ 2026

Νέο deal για την ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Εξαγοράζει το 100% της Γραφοτεχνικής

Reporter.gr Newsroom

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Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ (η «Εταιρεία») επιταχύνει την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά με στρατηγική εξαγορά, με την απόκτηση ποσοστού 100% επί της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Δοξιάδη "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ανώνυμος Εταιρεία» (η « Γραφοτεχνική»).

Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, μέλος του Ομίλου της CD-Media S.E, προχωρώντας σε μία επιχειρηματική κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της και στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στοχευμένες επενδύσεις σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Γραφοτεχνικής.

Η Γραφοτεχνική ιδρύθηκε το 1961 με έδρα την Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόλογες εταιρείες στον χώρο της εμπορίας και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου με ένα ισχυρό πελατολόγιο επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της Γραφοτεχνικής συμφωνήθηκε στο ποσό των € 3.280.000 το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ. Οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον τιμήματος βάσης € 300.000 υπό τη μορφή “Earn-out” για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών στην Εταιρεία, εξαρτώμενο από τη μελλοντική οικονομική επίδοση της Γραφοτεχνικής με κριτήριο το δείκτη αναπροσαρμοσμένου EBITDA.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη πλήρωσης ορισμένων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μερικής διάσπασης στοιχείων που αφορούν το ακίνητο της εξαγοραζόμενης Γραφοτεχνικής.

  • Μετοχική σύνθεση και Διοίκηση της εξαγοράζουσας πριν και μετά τη συναλλαγή.

Η συναλλαγή δεν επέφερε οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες πριν και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

  • Χρηματοδότηση

Η συναλλαγή δεν μεταβάλλει τη μετοχική ή κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Το τίμημα της συναλλαγής θα καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από την πρόσφατη πώληση του ακινήτου ιδιοκτησίας της.

  • Επιπτώσεις στην οικονομική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας – βασικά οικονομικά μεγέθη της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης.

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Με βάση τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, η Γραφοτεχνική αντιστοιχεί σε περίπου 32% του κύκλου εργασιών της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, σε περίπου 36% του συνολικού ενεργητικού και σε περίπου 54% των συνολικών υποχρεώσεων.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Γραφοτεχνικής κατά την 31.12.2025 ανήλθαν σε € 1,6 εκατ. αντιστοιχώντας σε περίπου 23% των Ιδίων Κεφαλαίων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, ενώ τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμά τους ανήλθαν σε € 764 χιλιάδες.

Η Γραφοτεχνική δεν εμφανίζει τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό δανεισμό κατά την 31.12.2025.

Το EBITDA της Γραφοτεχνικής για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε € 529 χιλιάδες.

Σε επίπεδο ενοποίησης με την ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου, η συνεισφορά της Γραφοτεχνικής στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της χρήσης για την οικονομική χρήση 2026 αναμένεται να είναι μηδενική.

Η πραγματική επίδραση της συναλλαγής στα ενοποιημένα μεγέθη της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα.

Ως προς τις επιπτώσεις της συναλλαγής μετά την ολοκλήρωσή της η Εταιρεία θα κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Γραφοτεχνική από την Εταιρεία αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής της και μία επιχειρηματική συμφωνία η οποία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τις δύο ισχυρές εταιρείες, με επίκεντρο το τεχνολογικά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό portfolio προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων σύγχρονου αυτοματισμού γραφείων και ψηφιακού μετασχηματισμού του φημισμένου brand της “RICOH”.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την καινοτομία που κατέχουν οι δύο εταιρείες, η κίνηση της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των δυνάμεων και των συνεργειών των δύο εταιρειών, με σκοπό και στόχο τη συνεχώς βελτιωμένη ανταπόκρισή τους για αναβαθμισμένα τεχνολογικά προϊόντα, μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης, διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη και ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Για τη συναλλαγή, η BDO και η δικηγορική εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες ενήργησαν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, αντίστοιχα, ενώ η Deloitte και η δικηγορική εταιρεία Your Legal Partners ενήργησαν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Γραφοτεχνικής, αντίστοιχα.

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