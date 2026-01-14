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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 3,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:20 - 14 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 3,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,3% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 3,3%, τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,0%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 3,3% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

pinakas_viomichana_9e290.JPG

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,4%, τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,7%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,4%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

pinakas_f5d08.JPG

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