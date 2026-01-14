Σε υψηλό μηνών το Bitcoin: Ξεπέρασε τα $96.000 - Ράλι και για τα altcoins

Οι τιμές του Bitcoin κατέγραψαν σημαντική άνοδο τις τελευταίες 24 ώρες, με το περιουσιακό στοιχείο να φτάνει σε νέο πολύμηνο υψηλό, περίπου στα 96.500 δολάρια στις περισσότερες ανταλλακτικές πλατφόρμες.

Το Bitcoin είχε ένα αργό σαββατοκύριακο, παραμένοντας κάτω από τα 91.000 δολάρια, αφού είχε απορριφθεί από τα 92.000 δολάρια την περασμένη Παρασκευή. Οι bulls ξύπνησαν τη Δευτέρα, σπρώχνοντας την τιμή στα 92.400 δολάρια σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την άνοδο.

Αυτό άλλαξε την Τρίτη. Αρχικά, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (CPI) στις ΗΠΑ ήρθαν χαμηλότερα από το αναμενόμενο και έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στα 92.400 δολάρια. Αυτή τη φορά, το BTC διατήρησε αυτό το επίπεδο, και ο επακόλουθος λόγος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε πολλά πρωτοσέλιδα, πιθανότατα υποκίνησε την επόμενη άνοδο του BTC.

Στο διάστημα λίγων ωρών, το κρυπτονόμισμα ανέβηκε κατά περίπου 4.000 δολάρια, φτάνοντας για πρώτη φορά σε δύο μήνες τα 96.500 δολάρια. Έκτοτε έχει χάσει λίγη δυναμική, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 95.000 δολάρια σημειώνοντας κέρδη 3,38%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί σε λίγο κάτω από 1,9 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει στο 56,9% σύμφωνα με το CoinGecko.

Τα altcoins σε ράλι - Εκτόξευση 6% για το Ethereum

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την τάση, με το ETH να ανεβαίνει πάνω από τα 3.300 δολάρια, το ADA να εκτοξεύεται κατά περισσότερο από 8% και το XLM να αυξάνεται κατά 9%.

Το Ethereum είναι ανάμεσα στα κορυφαία σε απόδοση altcoins με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 6% και πλέον διαπραγματεύεται πάνω από τα 3.300 δολάρια, αφού πριν λίγες μέρες είχε υποχωρήσει κάτω από τα 3.100 δολάρια. Το XRP πλησιάζει τα 2,15 δολάρια μετά από άνοδο 4%, το BNB είναι κοντά στα 940 δολάρια, ενώ το SOL διαπραγματεύεται στα 144 δολάρια.

Το εγγενές token του Cardano έχει αυξηθεί κατά πάνω από 8%, φτάνοντας τα 0,42 δολάρια. Το XLM έχει εκτοξευθεί κατά 9% στα 0,24 δολάρια, ενώ το LINK και το DOGE σημειώνουν άνοδο 6-7%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές αυξήσεις παρουσιάζουν τα IP (28%), PEPE (14%), ICP (14%), PUMP (12%), ENA (11%) και ARB (10%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 110 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες και φτάνει πλέον τα 3,33 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.