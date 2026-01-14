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Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ: Ντροπή οι τραμπουκισμοί - Κάλεσμα σε καθολική καταδίκη
Πολιτική
11:58 - 14 Ιαν 2026

Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ: Ντροπή οι τραμπουκισμοί - Κάλεσμα σε καθολική καταδίκη

Reporter.gr Newsroom
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Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για τον βανδαλισμό των τρακτέρ δύο αγροτών, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη της Τρίτης (13/1) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, πρόκειται για «επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες» που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που καταγράφηκαν σήμερα στα αγροτικά μπλόκα, αποτελούν ντροπή», υπογραμμίζοντας πως στρέφονται εναντίον επαγγελματιών που απλώς επέλεξαν να συμμετάσχουν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου τους.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε κάλεσμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα τα συγκεκριμένα περιστατικά, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές υπονομεύουν τον διάλογο και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων.\

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