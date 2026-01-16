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ΙΟΒΕ: Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Δεκέμβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:21 - 16 Ιαν 2026

ΙΟΒΕ: Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις 105,5 μονάδες (από 102,8 μον. ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (101,6 μον.).

Η συνολική εικόνα του έτους που ολοκληρώθηκε είχε μικρές διακυμάνσεις, με κάποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις, αλλά με γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στη βιομηχανία ρευστοποιήθηκαν αρκετά από τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 78,4% τον Οκτώβριο (από 78,1% τον Ιούλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,5 μήνες από 5,0 μήνες τον Ιούλιο.

Μικτές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, άνοδος για τη Μεταποίηση (7,0%), ηπιότερη για τα Ορυχεία-Λατομεία (2,3%), αλλά μείωση για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-11,9%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (5,5%), εντονότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (6,7%), αλλά μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-5,9%).

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