Πρεμιέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup - Οι προκλήσεις

Ξεκινά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου τη θητεία του ως πρόεδρος της Ευρωομάδας - Eurogroup, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Στη συνεδρίαση αυτή για πρώτη φορά συμμετέζει και η Βουλγαρία, που από την αρχή του έτους μπήκε στο “κλαμπ” του ευρώ.

Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάζουν την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία μια και αποτελεί καταλύτη αποδοχής της νέας νομισματικής κατάστασης από την κοινή γνώμη και βέβαια τον κόσμο της οικονομίας.

Παράλληλα στην ατζέντα της συνεδρίασης της Ευρωομάδας τίθενται οι οικονομικές προοπτικές και οι προκλήσεις της ζώνης του ευρώ για το 2026. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των βασικών προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής, στη βάση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέματα όπως η δημοσιονομική προσαρμογή μετά την περίοδο των έκτακτων μέτρων στήριξης, η ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αντιμετώπιση των συνεπειών από τις γεωπολιτικές εντάσεις και η ενεργειακή μετάβαση είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο , δε, νέος πρόεδρος της Ευρωομάδας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται να διαμορφώσει μια συνισταμένη απόψεων και να φέρει κοντά διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις, κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωζώνης.

Επίσης στην ατζέντα του Eurogroup είναι και η ενημέρωση για τα όσα είναι ανοιχτά ως θέματα G7. Έτσι, οι υπουργοί των κρατών μελών και οι μετέχοντες στη συνεδρίαση θα ενημερωθούν από τον Ρολάν Λεσκίρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας - η οποία ασκεί και την προεδρία της G7 - σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες της Ομάδας. Προφανώς η συγκυρία έχει μεγάλες προκλήσεις μια και τα θέματα των δασμών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, της ενέργειας, των αλυσίδων αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών, της σταθερότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εγείρουν μεγάλες προκλήσεις.

Παράλληλα, το Eurogroup θα ασχοληθεί με την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαΐου λήγει η θητεία του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος και οι υπουργοί Οικονομικών καλούνται να εξετάσουν έξι υποψηφιότητες ενόψει της σύστασης που θα απευθύνει το Συμβούλιο. Κι όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου η νομισματική πολιτική παραμένει κομβική για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο Πορτογάλος και πρώην πρόεδρος του Eurogroup (2018–2020) Μάριο Σεντένο, και βέβαια ο παλιός γνώριμος από την περίοδο των μνημονίων πρώην Επίτροπος ο Φινλανδός Όλι Ρεν. Επίσης υποψήφιοι είναι ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης Μάρτινς Καζάκς, ο Εσθονός Μαντίς Μιούλερ, ο Λιθουανός υπουργός Οικονομικών Ριμάντας Σάτζιους και ο Κροάτης κεντρικός τραπεζίτης Μπόρις Βούισιτς. Για την τελική επιλογή απαιτείται πλειοψηφία 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας και καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα βρίσκεται στην προεδρία του Eurogroup, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Και βέβαια η Ελλάδα αφορμής δοθείσης καλείται από το σημαντικό αυτό ‘κλαμπ” να αφήσει ενεργό και ισχυρό, το αποτύπωμά της στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωζώνης.

Οι προτεραιότητες

Στο μεταξύ στην επιστολή του για την υποψηφιότητά του τον περασμένο Νολεμβριο, προς τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε αποτυπώσει τέσσερις σαφείς προτεραιότητες, που αναμένεται να αποτελέσουν βασικές συνιστώσες της πολιτικής του αλλά και συνάμα συνθέτουν ένα καμβά μεγάλων προκλήσεων. Συγκεκριμένα:

Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να απευλευθερώσει τα κεφάλαιά της εμβαθύνοντας τη χρηματοπιστωτική της ολοκλήρωση, ενισχύοντας τη διασυνοριακή ρευστότητα και υποστηρίζοντας τη φυσική ενοποίηση και συνεργασία που ήδη εξελίσσεται στα τραπεζικά και χρηματιστηριακά οικοσυστήματα, όπου τέτοιες εξελίξεις ενισχύουν την ανθεκτικότητα και το βάθος τη αγοράς. Ενα ενισχυμένο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον θα ενίσχυε σημαντικά την ικανότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αμυντική ετοιμότητα και την καινοτομία, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Την ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παραμένει ο ισχυρότερος μοχλός ανάπτυξης της Ευρώπης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο κατακερματισμός εξακολουθεί να επιφέρει σημαντικά οικονομικά κόστη σημειώνοντας ότι η απλούστευση διαδικασιών πρέπει να αποτελέσει ακόμη περισσότερο μια κοινή προτεραιότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο καθαρούς και προβλέψιμους κανόνες προκειμένου να μειώσει τα βάρη και να επιταχύνει τις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει επίσης να συνδυαστεί με στοχευμένες στρατηγικές σε τομείς όπου η κλίμακα καθορίζει την ανταγωνιστικότητα: τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές υποδομές, πράσινες τεχνολογίες και προηγμένη μεταποίηση.

Το ψηφιακό ευρώ και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Οι τεχνολογικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό τοπίο και το ψηφιακό ευρώ πρέπει να κατανοηθεί σε νέο στρατηγικό πλαίσιο. Η προοπτική του εκτείνεται πολύ πέρα από τις πληρωμές: μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να θωρακίσει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ασφαλούς και διαλειτουργικής ψηφιακής χρηματοοικονομικής καινοτομίας.

Τη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ενωσης.

Σύμφωνα με το νέο πρόεδρο του Εurogroup, η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης απαιτεί την ενίσχυση των διαρθρωτικών πυλώνων της οικονομικής μας αρχιτεκτονικής. Η μακροοικονομική σταθερότητα, τόσο η δημοσιονομική όσο και η χρηματοπιστωτική, αποτελεί τη βάση της αξιοπιστίας, των επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δημογραφικές αλλαγές και οι υστερήσεις στην παραγωγικότητα διαμορφώνουν περαιτέρω την αναπτυξιακή προοπτική και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.