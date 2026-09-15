Bureau Veritas: Η ισότητα γίνεται «διαβατήριο» βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις

Η ισότητα στον εργασιακό χώρο παύει να αποτελεί απλώς μια εταιρική δέσμευση και αποκτά πλέον μετρήσιμη αξία για τις επιχειρήσεις. Το νέο «Σήμα Ισότητας» και το διεθνές πρότυπο ISO 30415:2021 – Diversity and Inclusion δημιουργούν ένα νέο πεδίο, στο οποίο οι πολιτικές για ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστικό πλεονέκτημα βιωσιμότητας και αξιοπιστίας.

Η Bureau Veritas αναδεικνύει τη σημασία αυτής της νέας πραγματικότητας, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα όχι μόνο να εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης, αλλά και να τις αξιολογούν, να τις τεκμηριώνουν και να αποδεικνύουν στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους.

Η έναρξη του προγράμματος «Σήμα Ισότητας» από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έρχεται να ενισχύσει αυτή την κατεύθυνση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, και φιλοδοξεί να αναδείξει εκείνες που επενδύουν σε ένα πιο ισότιμο, συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η αξιολόγηση δεν σταματά στην τυπική εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να τεκμηριώσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν και να δείξουν ότι αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία τους.

Το ISO 30415 ως «γέφυρα» προς το Σήμα Ισότητας

Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την Bureau Veritas, το ISO 30415:2021 – Diversity and Inclusion. Το διεθνές πρότυπο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να οργανώσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η Bureau Veritas, με διεθνή παρουσία στις υπηρεσίες αξιολόγησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης, μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία τους, με βασικό πυλώνα την αξιολόγηση και πιστοποίηση κατά ISO 30415:2021.

Στο μικροσκόπιο της διαδικασίας μπαίνουν κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας μιας επιχείρησης: από τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή έως την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης, τη διαφάνεια στις διαδικασίες διοίκησης και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν αδυναμίες, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και, κυρίως, να τεκμηριώσουν ότι όσα δηλώνουν για την ισότητα και τη συμπερίληψη εφαρμόζονται στην πράξη.

Η αξία δεν σταματά στην πιστοποίηση

Το όφελος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην προετοιμασία για το «Σήμα Ισότητας». Η αξιολόγηση και πιστοποίηση κατά ISO 30415:2021 μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση ένα πρόσθετο εργαλείο τεκμηρίωσης της στρατηγικής βιωσιμότητάς της.

Η σχετική βεβαίωση συμμόρφωσης μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της αίτησης για το «Σήμα Ισότητας», αλλά και να αξιοποιηθεί στις εκθέσεις βιωσιμότητας και στις σχέσεις με πελάτες, τράπεζες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που θέτουν αντίστοιχα κριτήρια στις συνεργασίες και στις αξιολογήσεις τους.

Ταυτόχρονα, η οργανωμένη παρακολούθηση των θεμάτων ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα και στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Για την Bureau Veritas, το «Σήμα Ισότητας» και το ISO 30415:2021 αποτελούν δύο εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά: το πρώτο αναγνωρίζει τις πολιτικές μιας επιχείρησης και το δεύτερο δημιουργεί το πλαίσιο για να αξιολογηθούν, να βελτιωθούν και να τεκμηριωθούν.

Σε μια αγορά όπου η βιωσιμότητα, η εταιρική υπευθυνότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, η ισότητα δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα εταιρικής κουλτούρας. Μπορεί να εξελιχθεί σε στοιχείο αξιοπιστίας, διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Και η Bureau Veritas τοποθετεί το ISO 30415:2021 στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.