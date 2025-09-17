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VITAEL: Δύο νέα έργα-ορόσημα στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:42 - 17 Σεπ 2025

VITAEL: Δύο νέα έργα-ορόσημα στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Η VITAEL ανακοίνωσε την ανάληψη δύο σημαντικών έργων που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της παρουσία στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Το πρώτο αφορά στη συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος στην Παλλήνη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε ιδιόκτητη έκταση 53 στρεμμάτων, με άμεση πρόσβαση από την Αττική Οδό, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει ανατεθεί στο Γραφείο Τομπάζη και προβλέπει την κατασκευή ενός «πράσινου» σχολείου με φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις, άπλετο φυσικό φως στις αίθουσες διδασκαλίας και έντονη παρουσία του πράσινου στους εξωτερικούς χώρους.

Το συγκρότημα θα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο, με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο, κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο, γήπεδα μπάσκετ και τένις, καθώς και παιδική πισίνα για το νηπιαγωγείο. Τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου – Συντονιστή του Έργου έχουν αναλάβει οι εταιρείες Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. και Delta Engineering A.E..

Παράλληλα, η VITAEL προχωρά στην πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 6-8, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ακίνητο επιφάνειας περίπου 6.500 τ.μ., που εκτείνεται σε έναν υπόγειο και οκτώ υπέργειους ορόφους, καθώς και δώμα, το οποίο θα μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο γραφείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατηγορίας Α/Α+, με πιστοποιήσεις κατά τα διεθνή πρότυπα LEED (Gold) και WELL.

Το έργο περιλαμβάνει ριζική αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, με δημιουργία ανοικτών χώρων εργασίας, ζωνών για ομαδική και ατομική εργασία, καθώς και σύγχρονες αίθουσες συναντήσεων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πλήρης αναβάθμιση των Η/Μ υποδομών και εκσυγχρονισμός των όψεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Με αφορμή την ανάληψη των δύο έργων-ορόσημων, ο Βασίλης Βλασερός, CEO της VITAEL, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που η VITAEL επιλέγεται για έργα που ενσωματώνουν υψηλή αρχιτεκτονική αξία, τεχνική αρτιότητα και βιώσιμες πρακτικές. Η κατασκευή ενός πρωτοποριακού σχολικού συγκροτήματος, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, και η ανάπλαση ενός ιστορικού κτιρίου στην καρδιά της Αθήνας, σε έναν χώρο σύγχρονων προδιαγραφών, αντανακλούν τη στρατηγική μας δέσμευση να παραδίδουμε κατασκευές που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, την αισθητική τους και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση στις αξίες που μας καθιέρωσαν ως αξιόπιστο συνεργάτη στον χώρο των απαιτητικών κατασκευαστικών έργων».

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