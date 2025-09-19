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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:52 - 19 Σεπ 2025

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζεται επίσημα ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας τη διεθνή πιστοποίηση Top Employer 2025. Τη διάκριση πιστοποιεί ο διεθνής οργανισμός πιστοποίησης Top Employers Institute που αξιολογεί και αναγνωρίζει εταιρείες με εξαιρετικές πρακτικές στο ανθρώπινο δυναμικό (PeoplePractices).

Το γεγονός επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου να διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους τους ανθρώπους του, εφαρμόζοντας πρότυπες πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, με επίκεντρο κάθε δραστηριότητας τον άνθρωπο.

Με διαρκή προσήλωση και επένδυση στην ανάπτυξη, την εξέλιξη και την ευημερία των εργαζομένων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει την ισότητα ευκαιριών και καλλιεργεί κουλτούρα συμπερίληψης. Διαμορφώνει έτσι ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την ευελιξία. Ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν τον χώρο να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να συνδιαμορφώσουν το μέλλον τους – αλλά και το μέλλον της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δομημένων ευκαιριών ανάπτυξης και των πλέον σύγχρονων εργαλείων με προγράμματα όπως το ReEngineering Tomorrow που ενισχύει τα πρώτα επαγγελματικά βήματα, διεθνείς πλατφόρμες μάθησης και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, εσωτερικών επαγγελματικών δικτύων με ευκαιρίες συνεργασίας και απασχόλησης στο ευρύτερο πλαίσιο του Group στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χορηγίες μεταπτυχιακών σπουδών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εξέλιξης, καθώς και στοχευμένες πρωτοβουλίες coaching & mentoring. Με αυτές τις δράσεις, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δημιουργεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, αντάξιο των υψηλών του προτύπων.

Ο κ. Χάρης Δεμερτζής, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο σε κάθε δραστηριότητάς μας, η πιστοποίηση αυτή επικυρώνει την πορεία μας και ενισχύει την αυτοπεποίθησή ώστε να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη να χτίζουμε το αύριο των ανθρώπων μας, σε ακόμα πιο δίκαιες και σταθερές βάσεις. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που κατακτήσαμε αυτήν τη διάκριση, επιτυγχάνοντας μάλιστα και πολύ υψηλή βαθμολογία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον σκοπό μας να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον, δίνοντας φωνή σε κάθε εργαζόμενο και χώρο στο ταλέντο να αναπτυχθεί, ενισχύοντας την κινητήρια δύναμη του ΗΡΑΚΛΗ».

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