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Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19:05 - 29 Σεπ 2025

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών ολοκλήρωσε σήμερα τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του, αποκτώντας με καθαρό τίμημα ύψους €194,6 εκατ. από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς. 

Με την ένταξη της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος στον κλάδο των υποδομών, ο οποίος σηματοδοτεί την δραστική ισχυροποίηση του Ομίλου και συνοδεύεται από μία σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις του εξασφαλίζει ισχυρές και προβλέψιμες ροές στην πορεία του προς το αύριο.

Και σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ή δρομολογημένες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί το υγιέστερο κι ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδιασμού του, που έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου μας. Συγκροτούμε το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα μας, το οποίο θα μας ενισχύσει καταλυτικά και θα επιταχύνει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προσφέροντας σταθερές και προβλέψιμες ροές για το μέλλον και διασφαλίζοντας ικανά έσοδα για την εποχή όπου οι ευκαιρίες της παραδοσιακής αγοράς των κατασκευών θα είναι μικρότερες».

Και ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε επιτυχώς όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχαμε θέσει ως στόχο. Υλοποιούμε με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα το πλάνο μας για το μέλλον και οικοδομούμε έναν ισχυρό επιχειρηματικό Όμιλο, με επενδύσεις σε νέα πεδία, που δημιουργούν αξία για τους μετόχους μας. Η νέα εποχή για τον Όμιλό μας έχει ξεκινήσει και είναι χαρά μας που η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί πλέον μέρος της AKTOR».

Ισχυρές ροές

Το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το €1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά. Ενώ με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.

Μεγάλο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» (45%) και «Πυλία Οδός» (100%) που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Διευρυμένες ευκαιρίες στην αγορά

Επίσης, αποκτά πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR είτε απευθείας, είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Επιπλέον, ο Όμιλος αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%. Από την περίμετρο της συναλλαγής εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.

Σημαντικές συνέργειες

Με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, ενισχύονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η συναλλαγή

Ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value €374,3 εκατ., αναλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €194,6 εκατ.

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