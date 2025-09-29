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ΚΚΕ: «Ύπουλοι και παραπλανητικοί» οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για την προτεραιότητα στη δίκη των Τεμπών
Πολιτική
18:45 - 29 Σεπ 2025

ΚΚΕ: «Ύπουλοι και παραπλανητικοί» οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για την προτεραιότητα στη δίκη των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
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Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολίασε έντονα τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, χαρακτηρίζοντας «ύπουλους και παραπλανητικούς» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το κυριότερο είναι «αμέσως να ξεκινήσει η δίκη».

Σε γραπτή του ανακοίνωση το ΚΚΕ επισημαίνει ότι η «άρον άρον» σύμφωνη γνώμη της προέδρου εφετών στην εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κατηγορουμένων αποτελεί «άλλη μια πρόκληση της δικαιοσύνης», σε βάρος των θυμάτων και των οικογενειών τους. Το κόμμα καλεί σε προσοχή ως προς το «πώς» θα ξεκινήσει η δίκη και υπενθυμίζει ότι οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να προηγηθεί «πλήρης και εξαντλητική ανακριτική διαδικασία», προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα αδικήματα και όλοι οι κατηγορούμενοι, «όσο ψηλά κι αν φτάνουν».

«Είναι ύπουλοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το βασικό είναι άμεσα να ξεκινήσει η δίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς ενδελεχή έρευνα η διαδικασία κινδυνεύει να μετατραπεί σε «καθαρή συγκάλυψη».

Το κόμμα καταλογίζει στην κυβέρνηση και συνεργασία με τη δικαιοσύνη με στόχο την επιβολή «φαστ τρακ» διαδικασιών, υπενθυμίζοντας προηγούμενες προανακριτικές επιτροπές που, όπως λέει, «ακολούθησαν» για άλλες υποθέσεις και απέβλεπαν στο να «κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες» του κρατικού και επιχειρηματικού συστήματος. Το ΚΚΕ κατηγορεί το κράτος και το σύστημα του κέρδους ότι «θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή, δημιουργώντας συνεχώς νέα Τέμπη».

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ δηλώνει αποφασισμένο πως «το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα επιβάλλει την πραγματική τιμωρία όλων των ενόχων και του συστήματος που τους θρέφει», προσθέτοντας το σύνθημα «Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Η αντίδραση του ΚΚΕ έρχεται σε συνέχεια των εντάσεων γύρω από τη διαδικασία παραπομπής και την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα δικαστικά βήματα — ζητήματα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες θυμάτων, φορείς και πολιτικές δυνάμεις.

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