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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,5% στις τιμές υλικών κατασκευών νέων κτηρίων τον Φεβρουάριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:41 - 24 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,5% στις τιμές υλικών κατασκευών νέων κτηρίων τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 4,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 5,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

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Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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