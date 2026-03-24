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Αντιδράσεις για δηλώσεις Πλεύρη που θυμίζουν εποχές… εμφυλίου
Πολιτική
12:08 - 24 Μαρ 2026

Αντιδράσεις για δηλώσεις Πλεύρη που θυμίζουν εποχές… εμφυλίου

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της αριστεράς. Οι αγώνες της αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Κιλκίς, προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος εκλέγεται στον Νόμο της Βόρειας Ελλάδας ζήτησε απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αν υιοθετεί αυτήν την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

Ωστόσο αυτό δεν είναι το μόνο μέτωπο που άνοιξε ο Θάνος Πλέυρης έναντι του προοδευτικού χώρου. Με ανάρτησή του στα Social Media επιτέθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπει τον Δήμο σε «παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Αφορμή στάθηκε ένα ψήφισμα του δήμου για θέματα ασύλου, για τα οποία ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει ότι δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δήμου.

Τα σχόλια αυτά δεν έμειναν αναπάντητα από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος στήριξε τον δρόμο της συμπερίληψης που έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

Αναλυτικά:

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη.

Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας.

Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική, επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου.

Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι κορυφαία στελέχη της ΝΔ, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, θεωρούν το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο ικανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδύναμης κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι αν τέτοιου είδους ακρότητες του Υπουργού Μετανάστευσης συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας βάσης συνεργασίας.

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