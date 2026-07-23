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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:11 - 23 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,5%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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