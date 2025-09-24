ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
SINGULARLOGIC: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Στέλιος Παπανδρέου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09:39 - 24 Σεπ 2025

SINGULARLOGIC: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Στέλιος Παπανδρέου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη SingularLogic, αναλαμβάνει ο Στέλιος Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου διαδέχεται τον Αλέξη Ρουσσίδη, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την επιτυχημένη πορεία της τα τελευταία χρόνια. 

Ο Στέλιος Παπανδρέου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό σύνθετων και απαιτητικών έργων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ο Στέλιος έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο από τη θέση του Enterprise Solutions Director, όπου έχοντας την ευθύνη για τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας με διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξή της με την υλοποίηση μεγάλων έργων με ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αιχμής. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσίπρας: Η απαγόρευση εκταφής των θυμάτων των Τεμπών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας
Πολιτική

Τσίπρας: Η απαγόρευση εκταφής των θυμάτων των Τεμπών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας

Δημοσκόπηση: Οι καλύτερες και οι χειρότερες ενέργειες του Τραμπ, σύμφωνα με υποστηρικτές και επικριτές
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση: Οι καλύτερες και οι χειρότερες ενέργειες του Τραμπ, σύμφωνα με υποστηρικτές και επικριτές

Κίμελ: Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τι μπορεί να πει ο καθένας είναι αντιαμερικανική
Ειδήσεις

Κίμελ: Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τι μπορεί να πει ο καθένας είναι αντιαμερικανική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές
Επιχειρήσεις

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032
Επιχειρήσεις

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες
Ειδήσεις

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
Επιχειρήσεις

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ