SINGULARLOGIC: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Στέλιος Παπανδρέου

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη SingularLogic, αναλαμβάνει ο Στέλιος Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου διαδέχεται τον Αλέξη Ρουσσίδη, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την επιτυχημένη πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Ο Στέλιος Παπανδρέου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό σύνθετων και απαιτητικών έργων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ο Στέλιος έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο από τη θέση του Enterprise Solutions Direc tor, όπου έχοντας την ευθύνη για τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας με διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξή της με την υλοποίηση μεγάλων έργων με ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αιχμής. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.