SINGULARLOGIC: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Στέλιος Παπανδρέου

Ο Στέλιος Παπανδρέου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό σύνθετων και απαιτητικών έργων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ο Στέλιος έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο από τη θέση του Enterprise Solutions Direc