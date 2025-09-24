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Τσίπρας: Η απαγόρευση εκταφής των θυμάτων των Τεμπών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας
Πολιτική
09:05 - 24 Σεπ 2025

Τσίπρας: Η απαγόρευση εκταφής των θυμάτων των Τεμπών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας

Reporter.gr Newsroom
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«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το αίτημα για εκταφή θυμάτων. 

«Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες. Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία», συμπληρώνει.

«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση», συνεχίζει, ενώ καταλήγει λέγοντας: «Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 09:10
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