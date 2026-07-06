Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές

Ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Ocado Group, Τιμ Στάινερ, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του στις αρχές του οικονομικού έτους 2028, μετά από διαδικασίες διαδοχής που έχουν ήδη ξεκινήσει στο εσωτερικό της εταιρείας, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τη μετοχή.

Η απόφαση για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαδοχής φέρεται να προωθήθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Άνταμ Γουόρμπι, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα μετόχων που θα προτιμούσαν την παραμονή του Στάινερ, ενός εκ των συνιδρυτών της εταιρείας, στην ηγεσία.

Η Ocado γνωστοποίησε ότι ο Στάινερ συμμετέχει ήδη ενεργά στον σχεδιασμό της ομαλής μετάβασης της διοίκησης, ενώ θα διατηρήσει ρόλο «ιδρυτή» μέχρι και το 2029.

«Βουτιά» της μετοχής – Απώλειες 25% από την αρχή του 2026

Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση της μετοχής έως και 4,5% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τις συνολικές απώλειες από την αρχή του έτους να προσεγγίζουν το 25%.

Η πορεία της μετοχής απέχει σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά της περιόδου της πανδημίας, καθώς έχει υποχωρήσει άνω του 90%, αντανακλώντας την εξασθένηση της έκρηξης στο online grocery και τις αμφιβολίες των επενδυτών για την εμπορική απόδοση της ρομποτικής τεχνολογίας της εταιρείας.

Η «Tesla του λιανεμπορίου τροφίμων»… δεν τα κατάφερε

Ο Στάινερ είχε στο παρελθόν περιγράψει την Ocado ως την «Tesla του λιανεμπορίου τροφίμων», ωστόσο η χρηματιστηριακή πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, με την εταιρεία να δυσκολεύεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της πανδημικής περιόδου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί περικοπές προσωπικού, ενώ μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην εκτέλεση online παραγγελιών απευθείας από φυσικά καταστήματα, αντί για τα μεγάλα αυτοματοποιημένα κέντρα της Ocado.

Παράλληλα, βασικοί συνεργάτες, όπως η Kroger και η Morrisons, έχουν μειώσει την έκταση της συνεργασίας τους με την εταιρεία.

Στροφή σε πιο ευέλικτα μοντέλα

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την πίεση προς τη διοίκηση να επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, μετατοπίζοντας το βάρος από τα μεγάλα και δαπανηρά κέντρα διανομής σε πιο ευέλικτες λύσεις αυτοματοποίησης εντός των καταστημάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η συμφωνία με την αλυσίδα Asda τον Μάιο, στο πλαίσιο της οποίας η Ocado ανέλαβε την αναβάθμιση της ψηφιακής της πλατφόρμας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η χρονική συγκυρία της αλλαγής ηγεσίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής του στρατηγικού της μοντέλου, γεγονός που καθιστά πιο σύνθετη την αντικατάσταση του ιδρυτή και βασικού οραματιστή της Ocado.