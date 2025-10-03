Δυναμική παρουσία της Profile Software στη «Sibos 2025» με αιχμή την Agentic AI

Η Profile ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δυναμική της παρουσία στη «Sibos 2025», που πραγματοποιήθηκε στη Messe Frankfurt. Η κορυφαία εκδήλωση του κλάδου, η οποία διοργανώνεται από τη SWIFT, συγκέντρωσε χιλιάδες ηγετικά στελέχη από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα – και η Profile ήταν περήφανη που συμμετείχε ενεργά σε αυτόν το διάλογο.

Με ισχυρή εκπροσώπηση στελεχών, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην εξωστρέφεια και την αφοσίωσή της στην υποστήριξη χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ευρώπη και διεθνώς, μέσω προηγμένων λύσεων που ανταποκρίνονται τόσο σε τοπικές όσο και σε διασυνοριακές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της Sibos, η ομάδα της Profile πραγματοποίησε ουσιαστικές επαφές με πελάτες, συνεργάτες και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, ενισχύοντας τον διάλογο για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο πλήρες χαρτοφυλάκιο fintech λύσεων της Profile, που περιλαμβάνει:

Core/Digital Banking – Payments (Finuevo)

Wealth Management – Custody (Axia)

Treasury Management (Acumen.plus)

Risk Management (RiskAvert) , με συμμόρφωση στη Βασιλεία IV

, με συμμόρφωση στη Βασιλεία IV AI (AI.Adaptive), την καινοτόμο λύση Agentic AI που λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πλατφόρμες.

Η θεματολογία της Sibos 2025 για το embedded finance, τις πληρωμές, τη διαχείριση διαθεσίμων και την agentic AI ταυτίστηκε πλήρως με τη στρατηγική της Profile. Οι λύσεις της έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το fireside chat της Profile, όπου αναδείχθηκε ο ρόλος της Agentic AI στον τραπεζικό τομέα. Η συζήτηση εστίασε:

Στην ικανότητα της Agentic AI να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, πέρα από τα παραδοσιακά προβλεπτικά μοντέλα.

Στη συμβατότητα των λύσεων της Profile με «agent-ready» αρχιτεκτονική, που υποστηρίζει αρθρωτή ενσωμάτωση, διακυβέρνηση και δυνατότητα εξήγησης.

Σε πρακτικές εφαρμογές, όπως η χορήγηση δανείων και η ανίχνευση απάτης.

Στη σημασία της εποπτείας, των ηθικών ορίων και της λογοδοσίας για την υπεύθυνη χρήση της AI.

Με την ολοκλήρωση της «Sibos 2025», η Profile γιορτάζει την επιτυχημένη παρουσίαση του οράματός της και των καινοτόμων λύσεών της. Η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην ενδυνάμωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών παγκοσμίως, με τεχνολογία που είναι προσαρμοστική, ασφαλής και future-ready.