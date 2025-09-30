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efood: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών το 2024 στα €91 εκατ. έναντι €59 εκατ. το 2023
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20:10 - 30 Σεπ 2025

efood: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών το 2024 στα €91 εκατ. έναντι €59 εκατ. το 2023

Γιώργος Αλεξάκης
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Ανοδική πορεία καταγράφουν τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2024 της Go Delivery, η οποία είναι εταιρεία συνδεδεμένη με το efood και ανήκει στον όμιλο της Delivery Hero. Παρέχει τις υπηρεσίες διανομής, για τη μεταφορά των προϊόντων που παραγγέλνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας efood.

Πιο αναλυτικά, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για την οικονομική χρήση του 2024:

1/ Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 91 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. Ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 54,2%.

2/ Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 4.240 χιλ Ευρώ έναντι 3.254 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας αύξηση κατά 30,3%.

3/ Από τα κέρδη της χρήσης 2024 προτάθηκε διανομή μερισμάτων συνολικής αξίας 2 εκ. ευρώ, έναντι 2,8 εκ. που διανεμήθηκαν ως μέρισμα από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης, ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδικασία μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών παγκοσμίως.

Οι μοχλοί ανάπτυξης

Με βάση την εταιρεία:

1/ Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση του όγκου των υπηρεσιών διανομής, καθώς και από την αύξηση των καταστημάτων που αξιοποιούν τον στόλο του efood για τη διανομή των προϊόντων τους.

2/ Το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση στα λοιπά έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές υπηρεσιών διανομής, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της αύξησης του αριθμού των συνεργατών, ακολουθώντας την αύξηση των παραγγελιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία είναι ο βασικός πελάτης της εταιρείας.

3/ Συγκεκριμένα οι διανομείς που συνεργάζονταν με το efood το 2024 ήταν 7.150, ενώ το 2023, ήταν 4.000.

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