Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:24 - 09 Οκτ 2025

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

Reporter.gr Newsroom
Η Αμβροσία Α.Ε., μέλος του Ομίλου Bespoke, και η 3P SALADS A.E. ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας, βάσει της οποίας η Αμβροσία αποκτά το 70% των μετοχών της 3P SALADS.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης των δύο εταιρειών, ενισχύοντας την παρουσία τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για εργαζομένους, συνεργάτες και καταναλωτές.

Η 3P SALADS Α.Ε. αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη τη χώρα, διαθέτοντας εκτεταμένη γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα του Ομίλου Bespoke και της θυγατρικής του Αμβροσία Α.Ε. στον τομέα των έτοιμων τροφίμων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέφερε: «Με τους ιδρυτές της 3P SALADS μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την ποιότητα και το σεβασμό προς τον καταναλωτή, καθώς και την πεποίθηση ότι η επιτυχία χτίζεται μέσα από τη συνεργασία, την προσήλωση στη λεπτομέρεια και τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας. Πιστεύω ότι, με κοινό γνώμονα τις αξίες μας, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας».

Οι Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, μέτοχοι της 3P SALADS που παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, υπογράμμισαν: «Η ένταξή μας στον Όμιλο Bespoke και η συνύπαρξή μας με την Αμβροσία, μια εταιρεία με κοινές αξίες και φιλοσοφία, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνέργειες, να ενισχύσουμε την παραγωγή και τη διανομή μας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες επιλογές».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 11:46
