Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και κατώτατου μισθού μέσω ΕΓΣΣΕ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με πρώτο υπογράφοντα τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προτείνοντας σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με την τροπολογία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

Επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Επαναφορά της πλήρους 6μηνης μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ που λήγει και όχι μόνο ο βασικός μισθός και τα τέσσερα επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας).

Επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν από τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, προκειμένου να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.

Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αποκατασταθεί η συλλογική διαπραγματευτική ισχύς, η οποία, σύμφωνα με το κόμμα, έχει υπονομευθεί από νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Η τροπολογία αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή παράλληλα με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει ότι οι προτάσεις του αποσκοπούν στην διασφάλιση ενός πιο δίκαιου και σταθερού εργασιακού πλαισίου για όλους τους εργαζόμενους.