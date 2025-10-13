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Η Energean παρουσίασε στην «Kavala Expo» το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:34 - 13 Οκτ 2025

Η Energean παρουσίασε στην «Kavala Expo» το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο

Reporter.gr Newsroom
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Για ακόμη μία χρονιά, ο Όμιλος Energean συμμετείχε δυναμικά στην «Kavala Expo 2025» (10–13 Οκτωβρίου, Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης»), η οποία φέτος συμπλήρωσε 31 χρόνια παρουσίας.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του ομίλου βρέθηκε η θυγατρική εταιρεία EnEarth και το πρωτοποριακό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που αναπτύσσεται στον Πρίνο. Τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της Καβάλας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και πολίτες, μέσα από ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγια που συνέλεξαν σχόλια και απόψεις.

Κατά την τελετή εγκαινίων, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό ένα επεξηγηματικό βίντεο για την επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει ποσότητες CO₂ που αντιστοιχούν στο 25% των ετήσιων εκπομπών της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας. Το έργο αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης.

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