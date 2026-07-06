HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Έναν σύγχρονο και πολυλειτουργικό χώρο για την ενδυνάμωση ευάλωτων γυναικών δημιούργησε η HELLENiQ ENERGY στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με την Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου.

Το Κέντρο Γυναικείας Ενδυνάμωσης «Αθηνά», που στεγάζεται στο Ανοιχτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ετησίως περισσότερες από 250 γυναίκες.

Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις για την προαγωγή της υγείας, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής και κοινωνικής συμβουλευτικής, στοχεύει να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες ενισχύοντας τη διασύνδεση των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας και να συμβάλλει στην ενημέρωση τόσο για τα δικαιώματά τους όσο και για την ισότητα των φύλων.

Καθοριστική ήταν η συμβολή δεκάδων εθελοντών της HELLENiQ ENERGY, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην αναβάθμιση και αισθητική διαμόρφωση του χώρου, δημιουργώντας ένα λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, μέσα από στοχευμένες δράσεις με απτό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, κα Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε: «Η διαχρονική συμβολή της HELLENiQ ENERGY, στην ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Μέσα από δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια ώστε οι ωφελούμενες να έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Φέτος, μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή θα υποστηρίξουμε τουλάχιστον 400 ευάλωτες γυναίκες, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στο συνολικό αριθμό των περίπου 2.000 που υποστηρίξαμε τα τελευταία 3 χρόνια».

Η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, κα Ευγενία Θάνου, δήλωσε:

«Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο για γυναίκες που χρειάζονται στήριξη και ενδυνάμωση. Ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY για την ουσιαστική αυτή προσφορά. Οι νέοι χώροι θα αποτελέσουν τόπους εκμάθησης, δημιουργίας και ελπίδας για πολλές γυναίκες.»

Συμπληρωματικές δράσεις σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί φέτος στοχευμένες δράσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ): στη Θεσσαλονίκη, προχωρά σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντριών που προσφέρουν έργο στις κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ενώ στην Κομοτηνή υποστηρίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών.

Διαχρονική στήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης

Τα τελευταία χρόνια, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί ένα συνεκτικό και διευρυνόμενο πρόγραμμα δράσεων για τη στήριξη ευάλωτων γυναικών, με παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο βασικές ανάγκες προστασίας όσο και την ενίσχυση δεξιοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμβάλει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση και ενίσχυση δομών φιλοξενίας και υποστήριξης, όπως ο ξενώνας «Ραμόνα» των Γιατρών του Κόσμου, ενώ έχουν ενισχυθεί κρίσιμες δομές στην περιφέρεια, όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην Κομοτηνή. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την «Ίριδα» Κέντρο Γυναικών, έχουν δημιουργηθεί και αναβαθμιστεί χώροι προστασίας, ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης που έχουν υποστηρίξει χιλιάδες γυναίκες και τα παιδιά τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική πρόοδο, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το WEHub στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο, σε σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 1.000 γυναίκες, προσφέροντας δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και έναν σύγχρονο χώρο συνεργασίας και δημιουργικής απασχόλησης.