ΕΛΣΤΑΤ: Στα €447,5 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων για το έτος 2024.

Οι Στατιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων καταγράφουν σε ετήσια βάση τις επιδόσεις και τις εισροές των επιχειρήσεων στους τομείς δραστηριότητας Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν Ο, Π, Ρ και κλάδος Σ 95, 96 της ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων Nace Αναθεώρηση 2.

Αποτελέσματα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, 2024

Ο συνολικός κύκλος εργασιών 2024 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθε στα 447,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 300,6 και 114,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 3,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,7 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2024 ανήλθαν σε 352,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 165,8 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 21,3 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2024.

Αριθμός επιχειρήσεων

Κατά το έτος 2024 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 966.366 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 220.588 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 22,8% του συνόλου των επιχειρήσεων. Ο κλάδος με την μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (15,2%), ενώ ο κλάδος με την μεγαλύτερη μείωση ήταν

το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (-1,1%).

Κύκλος εργασιών

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2024, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 37,5% και 167,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κλάδος με την μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν οι κατασκευές (24,1%) ενώ δεν υπήρξε μείωση του κύκλου εργασιών σε κανέναν κλάδο (Πίνακας 2).

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Ο κλάδος που συνεισέφερε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2024 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ (19,6%). Ο κλάδος με την μεγαλύτερη αύξηση στην προστιθέμενη αξία μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (32,2%), ενώ ο κλάδος με την μεγαλύτερη μείωση (-39,7%) ήταν τα ορυχεία και λατομεία.

Απασχόληση

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2024 με 846.889 απασχολούμενους (23,3%). Ο κλάδος με την μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό απασχολουμένων μεταξύ των ετών 2023-2024 ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (14,6%), ενώ ό κλάδος με την μεγαλύτερη μείωση (-10,3%) ήταν η εκπαίδευση.

Παραγωγικότητα

Αναφορικά με την παραγωγικότητα που ορίζεται ως η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο αυτή αυξήθηκε κατά 7,4% στο σύνολο της οικονομίας μεταξύ των ετών 2023-2024. Ο τομέας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα μεταξύ των ετών 2023-2024 είναι η εκπαίδευση (18,4%) και ο τομέας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγικότητα (-36,0%) είναι τα ορυχεία και λατομεία.