Novo Nordisk: Deal άνω των $2 δισ. για πειραματικό χάπι αδυνατίσματος

Η Novo Nordisk θα καταβάλει έως και 2,6 δισ. δολάρια για την απόκτηση των δικαιωμάτων ενός πειραματικού φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας από την κινεζική Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., σε μια συμφωνία που αποτελεί τη δεύτερη που ανακοινώνει η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία μετά την απογοήτευση που προκάλεσε στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Novo Nordisk συμφώνησε να καταβάλει 300 εκατ. δολάρια ως προκαταβολή για τα δικαιώματα του φαρμάκου της Hengrui, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν από την έναρξη των πρώιμων κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη.

Η Novo αναφέρει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο έχει τη δυνατότητα να χορηγείται μία φορά την εβδομάδα, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στους ασθενείς σε σύγκριση με τα διαθέσιμα σήμερα προϊόντα.

Η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε άνοδο έως και 1% κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Κοπεγχάγη. Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της Hengrui ενισχύθηκε έως και 6% στις απογευματινές συναλλαγές της Τρίτης.

Νέα συμφωνία μετά την απογοήτευση των επενδυτών

Η Novo Nordisk έχει ανακοινώσει δύο συμφωνίες από την ημέρα κεφαλαιαγορών της προηγούμενης εβδομάδας. Τότε, οι διοικήσεις της εταιρείας απογοήτευσαν τους επενδυτές με τις δεσμεύσεις τους για την κυκλοφορία περισσότερων από πέντε νέων blockbuster φαρμάκων έως το 2030, καθώς και για την προσθήκη περισσότερων από 23 δισ. δολαρίων σε νέες πωλήσεις έως το 2035.

Οι ανακοινώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η μετοχή της εταιρείας να καταγράψει ισχυρή πτώση.

Η Novo έχει πλέον χάσει την πρωτοκαθεδρία της στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας από την Eli Lilly & Co. Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον λεγόμενο «patent cliff» —την απότομη υποχώρηση των εσόδων μιας φαρμακευτικής εταιρείας όταν λήγει η πατέντα ενός δημοφιλούς φαρμάκου και στην αγορά εισέρχονται φθηνότερα γενόσημα— για τα blockbuster φάρμακα Ozempic και Wegovy.

Η χρηματιστηριακή αξία της Novo Nordisk έχει υποχωρήσει περίπου 20% από την αρχή του έτους.