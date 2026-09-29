Κουτεντάκης (ΕΛ.Α.Σ.): Έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων

Την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα δύο διυλιστήρια της χώρας, με στόχο τα έσοδα να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση μέτρων για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Η πρόταση διατυπώνεται με αφορμή τα έκτακτα κέρδη που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., κατέγραψαν τα δύο διυλιστήρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε δήλωσή του, ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Φραγκίσκος Κουτεντάκης, αναφέρει ότι τα δύο διυλιστήρια παρουσίασαν έκτακτα κέρδη σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο του έτους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να επιβληθεί έκτακτη εισφορά, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, έπειτα και από σχετική ευρωπαϊκή σύσταση.

«Γιατί να μην επιστρέψει μέρος των έκτακτων κερδών των διυλιστηρίων στην κοινωνία; Αυτό ακριβώς προτείνουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κουτεντάκης.

Τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν μείωση των τιμών

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. διευκρινίζει ότι η επιβολή της έκτακτης εισφοράς δεν θα οδηγούσε από μόνη της σε άμεση μείωση των τιμών των καυσίμων.

Όπως εξηγεί, το ζητούμενο είναι τα έσοδα που θα προκύψουν από την εισφορά να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέτρων που θα μειώσουν τις τιμές στην αγορά.

«Η έκτακτη εισφορά από μόνη της, δεν μειώνει την τιμή. Μπορεί όμως να προσφέρει έσοδα που θα χρηματοδοτήσουν μια μείωση της τιμής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κουτεντάκης.