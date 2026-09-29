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Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία
12:35 - 29 Σεπ 2026

Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025

Reporter.gr Newsroom

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Αύξηση κατά 5,5% κατέγραψε το 2025 η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Η αύξηση περιορίζεται σε 2,9% σε σταθερές τιμές του 2024, εάν υπολογισθεί ο επίσημος πληθωρισμός που το 2025 ήταν 2,6%.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2025 ανήλθε σε 1.820 ευρώ από 1.725 ευρώ το 2024.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατέλαβαν τα είδη διατροφής των οποίων το ποσοστό υποχώρησε σε 20,4% από 20,7% το 2024.

Ακολουθούν οι δαπάνες στέγασης με 14,7%, οι μεταφορές με 13,6%, οι δαπάνες αναψυχής - ταξιδιών και εστίασης με 11,8%, η υγεία με 7,6% και στην 6η θέση οι δαπάνες ένδυσης - υπόδησης με 4,9%.

Η κατανάλωση ενδυμάτων – υποδημάτων σημείωσε άνοδο κατά 2,5% το 2025, λίγο μικρότερη από την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό της στο σύνολο της κατανάλωσης από 5,0% το 2024 σε 4,9% το 2025.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ένδυση – υπόδηση ανήλθε το 2025 σε 443 ευρώ από ευρώ 432 το 2024.

Η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα για την ένδυση - υπόδηση ανήλθε το 2025 σε 4,6 δις ευρώ.

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