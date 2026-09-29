POLITICO: Το σχέδιο του Μελανσόν για επικράτηση έναντι της ακροδεξιάς

Στη Γαλλία, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ποντάρει στο άμεσο και χωρίς περιστροφές ύφος του, καθώς και στη ριζοσπαστική κοινωνική ατζέντα του, προκειμένου να πείσει τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά να τον στηρίξουν μαζικά και να τον οδηγήσουν σε μονομαχία στο δεύτερο γύρο των εκλογών του 2027 με την επικρατέστερη υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, έχοντας υιοθετήσει παρόμοιες τακτικές στις τοπικές εκλογές νωρίτερα φέτος, ο Μελανσόν έχει τοποθετήσει ολοένα και περισσότερο τον εαυτό του, κατά την προεκλογική εκστρατεία, ως αντίπαλο δέος της Λεπέν, η οποία τάσσεται κατά της μετανάστευσης, προβάλλοντας το όραμά του για αυτό που αποκαλεί «μια νέα Γαλλία», η οποία αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα με ρίζες στη μετανάστευση.

Να σημειωθεί ότι η θέση αυτή τον καθιστά εξαίρεση στο εσωτερικό της χώρας του, καθώς οι περισσότεροι Γάλλοι πολιτικοί θεωρούν ότι η Δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το χρώμα ή την καταγωγή τους.

Εξαίρεση όμως αποτελεί και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπου πολιτικοί από όλο το φάσμα υιοθετούν σκληρές πολιτικές στο ζήτημα της μετανάστευσης, προκειμένου να ανακόψουν την άνοδο εθνικιστικών δυνάμεων, όπως ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν. Οι αντίπαλοι του Μελανσόν τον κατηγορούν επίσης ότι χρησιμοποιεί την πολιτική ταυτότητας και ότι απευθύνεται ανοιχτά σε ψηφοφόρους μειονοτήτων, ιδιαίτερα στους μουσουλμάνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το POLITICO, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, προς το παρόν, η στρατηγική του αυτή αποδίδει.

Ειδικότερα, δημοσκόπηση που διενήργησε η Cluster17 αποκλειστικά για το POLITICO την περασμένη εβδομάδα έφερε τον Μελανσόν στη δεύτερη θέση μαζί με τον υποψήφιο της κεντροδεξιάς, Εντουάρ Φιλίπ, με ποσοστό 19%. Παράλληλα, δημοσκόπηση της Harris Interactive που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδωσε στον μαχητικό πρώην εκπαιδευτικό ποσοστό 18%, έναντι 16% για τον Φιλίπ. Η Λεπέν παρέμεινε σαφώς μπροστά από τους υπόλοιπους και στις δύο δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 30% των ψήφων.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση της Cluster17 έδειξε ότι το 47% των ερωτηθέντων κάτω των 35 ετών δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον Μελανσόν. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του 22% που συγκέντρωσε η Λεπέν, η οποία κατατάχθηκε δεύτερη στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Σε αυτό το φόντο, οι υπεύθυνοι στρατηγικής του κόμματος του Μελανσόν, «Ανυπότακτη Γαλλία», δήλωσαν στο POLITICO ότι εκτιμούν πως οι νέοι ψηφοφόροι, οι πολίτες της εργατικής τάξης και όσοι έχουν μεταναστευτική καταγωγή θα κινητοποιηθούν για να προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες και να στηρίξουν τον υποψήφιό τους, λόγω της πολιτικής του πλατφόρμας.

Ο Μελανσόν είναι ο μοναδικός από τους κορυφαίους υποψηφίους που κατηγορεί το γαλλικό κράτος ότι προωθεί τον συστημικό ρατσισμό και την ισλαμοφοβία και καταγγέλλει την αστυνομική βία. Είναι επίσης ο πιο έντονος επικριτής του Ισραήλ στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, έχει υποσχεθεί φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο δρόμος προς το δεύτερο γύρο

Η Ανυπότακτη Γαλλία επικαλείται το παρισινό προάστιο Σεν-Ντενί — πρώην έδρα της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, που σήμερα είναι ένα από τα φτωχότερα προάστια της περιοχής του Παρισιού και φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό της εργατικής τάξης, μεγάλο μέρος του οποίου έχει μεταναστευτική καταγωγή — ως πιθανή απόδειξη ότι η στρατηγική της μπορεί να αποδώσει.

Ο Μελανσόν συγκέντρωσε σχεδόν το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022 στην εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει το Σεν-Ντενί. Η συμμετοχή ανήλθε στο 61,2%, έναντι 73,7% σε εθνικό επίπεδο.

Και η Ανυπότακτη Γαλλία πέτυχε εκεί τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της, όταν ο υποψήφιός της, Μπαλί Μπαγιαγιοκό, επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις τοπικές εκλογές νωρίτερα φέτος, συγκεντρώνοντας πάνω από 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο και αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη διεξαγωγής δεύτερου γύρου.

Παρ' όλα αυτά, ο Μελανσόν παραμένει μια προσωπικότητα που διχάζει. Το 73% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Cluster17 στις αρχές του μήνα δήλωσε ότι υπάρχει ελάχιστη έως μηδενική πιθανότητα να ψηφίσει ποτέ τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας. Για τη Λεπέν, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 62%.

Με τα σημερινά δεδομένα, η στρατηγική του Μελανσόν να επικεντρώνεται στους ψηφοφόρους που είναι πιθανότερο να τον στηρίξουν φαίνεται να χαράζει μια πορεία προς τον δεύτερο γύρο. Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχανε με σημαντική διαφορά από τη Λεπέν σε έναν δεύτερο γύρο — αν και οι δημοσκόποι και οι πολιτικοί επιστήμονες συνιστούν προσοχή όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο, καθώς είναι ακόμα αρκετά νωρίς στην προεκλογική εκστρατεία.