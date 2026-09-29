Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και διαμορφούμενος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από τριών ετών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, από 4,6% τον Αύγουστο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ η επίδοση ήταν ελαφρώς υψηλότερη και από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν πληθωρισμό 4,9%.

Σύμφωνα με την ισπανική στατιστική υπηρεσία, βασικοί παράγοντες πίσω από την επιτάχυνση του δείκτη ήταν οι τιμές των καυσίμων, καθώς και το κόστος των πακέτων διακοπών.

Παράλληλα, υψηλότερα από τις προβλέψεις κινήθηκε και ο δείκτης που αποτυπώνει τις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διάρκεια των πιέσεων στις τιμές.

Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος

Η νέα άνοδος του πληθωρισμού στην Ισπανία καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο ενεργειακό κόστος, στον απόηχο του πολέμου με το Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, παρά τις νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μέχρι στιγμής επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα ισπανικά στοιχεία αποτελούν, παράλληλα, μία από τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο σε μεγάλη οικονομία της ευρωζώνης. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών δείχνουν ότι αντίστοιχη επιτάχυνση ενδέχεται να καταγραφεί και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Η προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη αναμένεται την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,7%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Ανθεκτική ανάπτυξη, αλλά εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις

Παρά την άνοδο των τιμών, η Ισπανία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συνδέονται με τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2026 και κατά 1,7% το 2027. Την ίδια ώρα, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2008.

Τον Ιούνιο, η ισπανική κεντρική τράπεζα εκτιμούσε ότι ο μέσος πληθωρισμός για το σύνολο του 2026 θα διαμορφωνόταν στο 3,6%. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη είχε διατυπωθεί πριν από την τελευταία σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.