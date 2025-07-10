ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατηγική σύμπραξη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Συγχωνεύονται ΗΡΩΝ και nrg
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:46 - 10 Ιουλ 2025

Στρατηγική σύμπραξη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Συγχωνεύονται ΗΡΩΝ και nrg

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεσμευτική συμφωνία για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου ανακοίνωσαν οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil.

Πιο συγκεκριμένα, η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της nrg και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καθώς και ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει το 100% της ΗΡΩΝ, το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, ενώ αναμένεται να λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 79 εκατ. ευρώ και επιπλέον ποσών που προβλέπονται μέσω ενός μηχανισμού επιτρεπόμενων εκροών). Τα ανωτέρω ποσά τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συσταθεί νέα εταιρική δομή (UtilityCo), στην οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil θα κατέχουν ισότιμη συμμετοχή και ίσα δικαιώματα ψήφου. Στη UtilityCo θα περιέλθουν οι εταιρείες ΗΡΩΝ και nrg, καθώς και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.Πέραν της μονάδας της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, η UtilityCo θα διαθέτει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW και συμμετοχή 35% στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κόρινθο (Korinthos Power), ισχύος 437 MW. Η UtilityCo θα εξυπηρετεί συνδυαστικά 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς περίπου 17%, βάσει μεγεθών του 2024. Επιπλέον, θα εξυπηρετεί 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς 11% στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο συνδυασμός της εκτεταμένης πελατειακής βάσης με το πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας δημιουργεί μία καθετοποιημένη δομή, η οποία θα επωφελείται από την υψηλή τεχνογνωσία και τη στήριξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, δύο εκ των μεγαλύτερων Ομίλων της χώρας με μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας. Με ενισχυμένη θέση στην αγορά, η νέα εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η συνένωση των ΗΡΩΝ και nrg αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι προμήθειες, η εμπορική δραστηριότητα και η διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για καταναλωτές και μετόχους.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4% έως το 2030, ακολουθώντας τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά προμήθειας παραμένει κατακερματισμένη, με παρόχους μικρής κλίμακας να ελέγχουν περίπου το 10%. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται προοπτική ανάπτυξης σε τμήμα της αγοράς που υπερβαίνει τα 11 TWh τα επόμενα χρόνια. Επίσης, η επιτάχυνση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την προσθήκη άνω των 6 GW από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα την περίοδο 2025–2030, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για ισχύ εξισορρόπησης στο σύστημα.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την αίρεση ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και από τις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων των δύο εταιρειών.

Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Σιούφας & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η ΕΥ.

H Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Potamitis Vekris ως νομικός σύμβουλος της Motor Oil στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η Deloitte.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 19:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς «ζυγίζουν» τους αμερικανικούς δασμούς
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς «ζυγίζουν» τους αμερικανικούς δασμούς

Κικίλιας για μεταναστευτικό: Διεκδικούμε την ασφάλεια μέσα από οργανωμένες πολιτικές
Πολιτική

Κικίλιας για μεταναστευτικό: Διεκδικούμε την ασφάλεια μέσα από οργανωμένες πολιτικές

Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται – Μηδενική ανοχή σε παράνομες αφίξεις από Βόρεια Αφρική
Πολιτική

Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται – Μηδενική ανοχή σε παράνομες αφίξεις από Βόρεια Αφρική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ