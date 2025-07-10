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Κικίλιας για μεταναστευτικό: Διεκδικούμε την ασφάλεια μέσα από οργανωμένες πολιτικές
Πολιτική
19:14 - 10 Ιουλ 2025

Κικίλιας για μεταναστευτικό: Διεκδικούμε την ασφάλεια μέσα από οργανωμένες πολιτικές

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε σε συνέντευξή του ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη θα συνεχιστούν αναπόφευκτα, τόσο τώρα όσο και τα επόμενα χρόνια, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου επικρατούν εμφύλιοι πόλεμοι και συγκρούσεις.

Αρχικά, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο γεγονός ότι οι μεταναστευτικές ροές «ήρθαν για να μείνουν»: «Η χώρα μας όπως και οι γείτονες χώρες η Ιταλία, η Μάλτα αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν την εποχή. Την εποχή στην οποία η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη και πρέπει να διεκδικείται μέσα από οργανωμένες πολιτικές. Πολιτικές που σέβονται, μεν, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά, ταυτόχρονα, διασφαλίζουν και σε αυτόν που μένει πχ στην Πλατεία Αττικής και στον καταστηματάρχη, ασφάλεια και να μην τον δείχνουν με το δάχτυλο σαν «φασίστα» όταν θέλει μια καλύτερη ζωή γι’ αυτόν και τα παιδιά του στη γειτονιά του, όταν θέλει να πάει σε μια παιδική χαρά, όταν πάει να ψωνίσει κάτι ή η κόρη του να πάει φροντιστήριο Αγγλικών», επισήμανε ο κύριος Κικίλιας.

Αναφερόμενος στη μετατόπιση των ροών στη Μεσόγειο, ο Υπουργός σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή, στην Κρήτη έχουμε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής στη βόρεια Αφρική και πιο συγκεκριμένα, στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη. Μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στον πόλεμο της Συρίας έδωσε δισεκατομμύρια στον Ερντογάν για να παραμείνουν στην Τουρκία Σύριοι πρόσφυγες. Τώρα, είτε λόγω γειτονίας είτε λόγω αντιγραφής, το ίδιο πράγμα προσπαθεί να εκβιάσει ο Χαφτάρ και η Ανατολική Λιβύη. Οι ροές, λοιπόν, έχουν μετατεθεί σε ένα ανοιχτό θέρετρο επιχειρήσεων 200 ναυτικών μιλίων στο ανοιχτό πέλαγος, με τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη».

Καταπολέμηση των λαθρεμπόρων και ενίσχυση του ελέγχου στα νησιά

Και συνέχισε: «Η Κρήτη δεν είχε δομές. Κατά την άποψή μου, σωστά δημιουργούνται κλειστές δομές. Είναι ένα μεγάλο νησί, είναι ναυαρχίδα του τουρισμού μας, βρίσκεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά σε ένα κρίσιμο σημείο, ενώνει το Αιγαίο και από κάτω τη Μεσόγειο. Δεν είχε δομές για μετανάστες και τώρα, σωστά, δημιουργούνται κλειστές – το τονίζω – κλειστές δομές. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει κάποιος άσυλο, πλέον, όπως πριν – και θα το επικοινωνήσουμε σε όλους – σύντομα θα ξέρουν αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα σε αυτούς τους σύγχρονους λαθρέμπορους – γιατί είναι λαθρέμποροι ανθρώπινων ψυχών, ναρκωτικών, όπλων, trafficking κ.ο.κ. – ότι δεν μπορούν πλέον να περάσουν από την Κρήτη, στη συνέχεια να φύγουν στην ενδοχώρα και μετά να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 19:13
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