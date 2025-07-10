Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται – Μηδενική ανοχή σε παράνομες αφίξεις από Βόρεια Αφρική

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στην Ολομέλεια υποστήριξε την τροπολογία που προβλέπει την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα μέσω πλωτών μέσων από τη Βόρεια Αφρική.

Όπως τόνισε, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο: «Μείνετε εκεί που βρίσκεστε. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, δεν δικαιούστε διεθνή προστασία και δεν πρόκειται να εκβιάσετε την Ελληνική Δημοκρατία». Υπογράμμισε δε, ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά της και να διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη νομιμότητα.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ρύθμισης, λέγοντας ότι «αυτό που συμβαίνει αυτή την στιγμή από τη Λιβύη και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, δεν είναι ομαλή μεταναστευτική ροή, αλλά μια επιχείρηση εισβολής προς την Ευρώπη» και σημείωσε ότι «το 2024 είχαμε συνολικά 4.000 αφίξεις και το 2025 οι αφίξεις έχουν ήδη φτάσει τις 8.000, ενώ τις τελευταίες ημέρες επιχειρούνταν να έρχονται βάρκες που συνολικά επέβαιναν πάνω από 1.000 άτομα».

Απέναντι σε αυτές τις ροές, ο υπουργός ανέφερε ότι «οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι το κράτος θα πρέπει να προστατέψει την επικράτειά του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την μαζική εισβολή που επιχειρείται. Δεν θα επιτρέψουμε να έρχονται μαζικές καραβιές στο όνομα κανενός ψευτοανθρωπισμού».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τονίζοντας ότι, παρά την αυστηρή φύλαξη των συνόρων, είναι αναπόφευκτο κάποιοι να καταφέρνουν να περάσουν. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται μια συγκεκριμένη πολιτική, όπως η αναστολή της δυνατότητας υποβολής αιτήματος ασύλου, η οποία προβλέπεται στην παρούσα τροπολογία.

Εξήγησε ότι αυτή η ρύθμιση βασίζεται στο πρότυπο αποτροπής που εφαρμόστηκε στον Έβρο το 2020 και ακολούθησαν χώρες όπως η Πολωνία και η Ισπανία, οι οποίες αντιμετώπισαν παρόμοιες μεταναστευτικές πιέσεις. Όπως υπογράμμισε, τα μέτρα κρίθηκαν σύννομα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι η εφαρμογή τους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει σαφές γεωγραφικό πεδίο δράσης -στις περιοχές με έντονες μεταναστευτικές ροές- και χρονικό περιορισμό τριών μηνών, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και να αποφευχθεί η ακύρωση τους.

Ο υπουργός ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ότι με το νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στην Βουλή και θα είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης της χορήγησης ασύλου και θα καθίσταται αυτοτελής παράνομη πράξη που θα προβλέπει φυλάκιση για όποιον απορρίπτεται η αίτηση ασύλου και αρνείται να φύγει από την χώρα.

Για την παρούσα τροπολογία ο κ. Πλεύρης είπε ότι «ο παράνομος μετανάστης δεν θα μπορεί να καταθέσει αίτηση, δεν θα μπαίνει σε καθεστώς ασύλου, αλλά αντίθετα θα τίθεται σε καθεστώς κράτησης και επιστροφής χωρίς καταγραφή ασύλου. Και αυτό από μόνο του είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός».

Η κυβέρνηση, είπε ο υπουργός, «θα ακολουθήσει πολιτική αντικινήτρων, της σκληρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής» σημειώνοντας ότι τώρα «έχουμε και μια Ευρώπη στην ίδια κατεύθυνση, που πλέον μας ακούει και δεν θέλει μια Ευρώπη-ξενοδοχείο και ταξί όσων θέλουν να έρθουν παράνομα».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η αντίστοιχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εφαρμόστηκε στον Έβρο είχε κριθεί συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρά το γεγονός ότι εκείνη δεν περιελάμβανε γεωγραφικό προσδιορισμό και ίσχυε για ολόκληρη την επικράτεια. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η παρούσα τροπολογία έχει σαφή γεωγραφικό προσανατολισμό, περιορίζοντας έτσι την εφαρμογή της μόνο στις περιοχές όπου παρατηρούνται μαζικές μεταναστευτικές ροές.

Σχετικά με την κλειστή δομή που θα δημιουργηθεί στην Κρήτη, είπε ότι «αυτή οφείλει να υπάρξει για να μπορεί να κρατούνται οι παράνομοι εισελθόντες μετανάστες» λέγοντας πως θα δούμε εάν και κατά πόσο θα συνεργαστούν και οι τοπικές κοινωνίες.