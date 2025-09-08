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ΑΔΜΗΕ – ΔΕΘ: Παρουσιάστηκε το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:59 - 08 Σεπ 2025

ΑΔΜΗΕ – ΔΕΘ: Παρουσιάστηκε το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Τα εγκαίνια του ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης.

Κεντρικό θέμα της εκθεσιακής παρουσίας του ΑΔΜΗΕ στη φετινή ΔΕΘ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα από τον Διαχειριστή και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, το οποίο πλέον μετρά αντίστροφα για την εμπορική λειτουργία του.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής είναι ιστορικής σημασίας και ένας λόγος να αισθανόμαστε υπερήφανοι ως χώρα, καθώς μεγάλο μέρος του σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από Έλληνες επιστήμονες που γύρισαν στην πατρίδα προκειμένου να εργαστούν γι’ αυτό. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Ο ΑΔΜΗΕ μέσα από το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ, θα διασυνδέσει πριν το τέλος της δεκαετίας τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο με το ηπειρωτικό σύστημα, με προφανή οφέλη για τους νησιώτες μας και πολλαπλάσια οφέλη για τη χώρα μας συνολικά. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος δήλωσε: «Διανύουμε την εποχή των διασυνδέσεων καιο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στην καρδιά αυτής της εποχής. Τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι απαραίτητα για να έχουμε πράσινη και σταθερή ηλεκτροδότηση. Η υλοποίησή τους απαιτεί πολλή δουλειά, τεράστια τεχνογνωσία αλλά και σημαντικές επενδύσεις από τον Διαχειριστή. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από ένα ενεργειακό “νησί”, με τιμές ρεύματος που αντανακλούσαν τα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς, σε μία ισχυρά διασυνδεδεμένη χώρα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ που κινείται παράλληλα με τις χαμηλότερες τιμές της περιφερειακής αγοράς. Η συνεργασία που έχουμε με τον ΑΔΜΗΕ είναι συνεχής με στόχο να αναβαθμίσουμε το δίκτυο, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε περισσότερες ΑΠΕ και να διασυνδέσουμε τη χώρα μας ακόμη περισσότερο με άλλες περιοχές, ώστε να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή αγορά και να φανεί το αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης στον κάθε Έλληνα καταναλωτή».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης δήλωσε: «Η διαχρονική στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα και τις επιτυχίες του ΑΔΜΗΕ, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, ένα έργο σύνθετο που ολοκληρώνει τη δοκιμαστική του λειτουργία σε διάστημα-ρεκόρ δύο μηνών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόμενους για την προσπάθειά τους. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη της ΕΕ για την ανάληψη της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έδωσε στον ΑΔΜΗΕ παγκόσμια ορατότητα και συνέβαλε στο να γίνει δεκτός στον διεθνή οργανισμό GO15, που απαρτίζεται από τους πολύ μεγάλους διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων. Είναι μεγάλη τιμή και ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο του Διαχειριστή».

Τέλος, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της συντήρησης του συστήματος του ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας πως έως το τέλος του έτους θα λειτουργήσει το νέο Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης, το οποίο θα εποπτεύει εξ αποστάσεως κρίσιμα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

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