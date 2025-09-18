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Συνάντηση Παπασταύρου με Γιόργκενσεν: Στο επίκεντρο οι Ενεργειακές Λεωφόροι της Ε.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:22 - 18 Σεπ 2025

Συνάντηση Παπασταύρου με Γιόργκενσεν: Στο επίκεντρο οι Ενεργειακές Λεωφόροι της Ε.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, με θέμα τον κλιματικό στόχο για το 2040.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη θέσπισης ρήτρας αναθεώρησης στόχου με αντικειμενικά κριτήρια , κοινωνικοοικονομικών εκθέσεων ανά χώρα και ενισχυμένων ευελιξιών. «Μιλώ για μια ρήτρα αναθεώρησης στόχου ώστε να αξιολογείται εάν αυτά που θα συμφωνήσουμε θα ισχύουν. Και δεν αναφέρομαι σε μια ρήτρα αναθεώρησης του στόχου που θα είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος για να παρακαμφθεί ο στόχος ή να σταλεί ένα αδύναμο μήνυμα — ότι ναι μεν συμφώνησαν, αλλά έχουν ρήτρα αναθεώρησης, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε δικαιολογία, αυτό μπορεί να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει στη συνέχεια ότι αναφέρεται «σε μια ρήτρα αναθεώρησης με αντικειμενικά κριτήρια, που θα επιτρέπει, αν έχουν αλλάξει σημαντικά συνθήκες να επαναξιολογήσουμε το στόχο με όρους ρεαλισμού. Οι ευελιξίες — νομίζω ότι πρέπει να τις εξετάσουμε και να τις ενισχύσουμε. Και για την Ελλάδα, η ύπαρξη μιας κοινωνικοοικονομικής έκθεσης ανά χώρα είναι εξαιρετικά σημαντική».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση της Ε.Ε., Dan Jørgensen.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο επίκεντρο οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο της ΕΕ, Ursula von der Leyen, στη φετινή ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα οι 8 ΕνεργειακέςΛεωφόροι που ανακοίνωσε η Πρόεδρος. Οι τρεις από αυτούς, μάλιστα, αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή .

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας διαδραματίζουν i) η ηλεκτρική διασύνδεση με τη Κύπρο, ii) η ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων στα Βαλκάνια και iii) οι Διασυνδέσεις Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της σταθερότητας των τιμών και της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Jørgensen να συμμετέχει στις διεργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.

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