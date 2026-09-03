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Volkswagen: Πράσινο φως στο σχέδιο για κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας
Επιχειρήσεις
23:46 - 03 Σεπ 2026

Volkswagen: Πράσινο φως στο σχέδιο για κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις αναδιάρθρωσης στην ιστορία της προχωρά η Volkswagen, καθώς σχεδιάζει την περαιτέρω μείωση του εργατικού της δυναμικού κατά 50.000 θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και διευθυντικών θέσεων.

Το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

Το λεγόμενο «Σχέδιο για το Μέλλον» εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου στο Βόλφσμπουργκ, δίνοντας παράλληλα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, ισχυρότερη εντολή να προχωρήσει στις αλλαγές που έχει προωθήσει η διοίκηση.

Έως 100.000 οι θέσεις που προβλέπεται να περικοπούν

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, η Volkswagen αναμένεται να μειώσει κατά επιπλέον 50.000 τις θέσεις εργασίας της. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή ανεβάζει στις περίπου 100.000 τις συνολικές μειώσεις προσωπικού που προβλέπονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Volkswagen σχεδιάζει σημαντική συρρίκνωση της γκάμας των μοντέλων της. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο αριθμός των μοντέλων θα μειωθεί περίπου κατά 50% έως το 2035.

Υψηλό κόστος και εντεινόμενος ανταγωνισμός

Η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen θεωρούν ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς τα υψηλά κόστη, η μειωμένη ζήτηση και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων από κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, ασκούν πιέσεις στην κερδοφορία και στη συνολική της απόδοση.

Η ομόφωνη έγκριση του σχεδίου από το εποπτικό συμβούλιο σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής αναδιάρθρωσης που προωθεί ο Μπλούμε, μετά από μια περίοδο έντονων διαφωνιών και αντιστάσεων στο εσωτερικό της εταιρείας.

Με τις νέες περικοπές προσωπικού και τη δραστική μείωση της γκάμας μοντέλων, η Volkswagen επιχειρεί να διαμορφώσει μια πιο ευέλικτη και αποδοτική δομή, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.

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