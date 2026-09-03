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Κάθετος Διάδρομος: Στην Αλεξανδρούπολη οι διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου ενόψει της ένταξης Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23:15 - 03 Σεπ 2026

Κάθετος Διάδρομος: Στην Αλεξανδρούπολη οι διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου ενόψει της ένταξης Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας

Reporter.gr Newsroom
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Τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για τον Κάθετο Διάδρομο, με τη συμμετοχή και των Διαχειριστών της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης (MoU), με το οποίο διευρύνεται η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία, με την ένταξη των δύο νέων χωρών, ενισχύοντας τη συνεργασία των ενεργειακών αγορών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων διαδρομών μεταφοράς φυσικού αερίου προς τις αγορές των Δυτικών Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη λειτουργία και τις δυνατότητες του Τερματικού Σταθμού, τη συμβολή του στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, τον ρόλο του στην ανάπτυξη νέων οδεύσεων εφοδιασμού, καθώς και για τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τη λειτουργία του.

Στις εγκαταστάσεις της Gastrade στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών συναντήθηκαν και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος υπογράμμισε για μια ακόμα φορά τη στρατηγική σημασία του FSRUAlexandroupolis στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και ασφάλεια, και εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της ελληνικής Πολιτείας στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Το ίδιο απόγευμα, ακολούθησε συνάντηση εργασίας των Διαχειριστών, με επίκεντρο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης, που θα συμπεριλάβει τους Διαχειριστές της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. JoshuaVolz, επισημαίνοντας τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών που συμβάλλουν στην οριστική απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και οδεύσεων προμήθειας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Ο Τερματικός Σταθμός της Αλεξανδρούπολης αποτελεί βασική υποδομή και πύλη εισόδου του Κάθετου Διαδρόμου, ενισχύοντας την αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία του.

Η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση του Κάθετου Διαδρόμου και την επέκτασή του στις αγορές των Δυτικών Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, προσφέρει νέες εναλλακτικές ενεργειακές οδεύσεις σε περίκλειστες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν ταχύτερα τις πηγές προμήθειάς τους, με φυσικό αέριο από την παγκόσμια αγορά.

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