«Πράσινα» τιμολόγια: Οι τιμές ρεύματος ανά εταιρεία για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για τα μπλε

Με σταθερές τις τιμές από τη ΔΕΗ, μείωση από τη Protergia, σταθερότητα από την Elpedison για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, αυξήσεις από τους άλλους ανεξάρτητους παραγωγούς, αλλά και με πολλαπλές επιλογές σε πολύ πιο χαμηλές τιμές από τα «μπλε» τιμολόγια διαμορφώνεται ο χάρτης λιανικών τιμών στο ρεύμα για τον Οκτώβριο για τα νοικοκυριά.

Έτσι, με μια αύξηση της τάξης του 21%, η μέση τιμή της αγοράς στα πράσινα τιμολόγια κινείται για τον Οκτώβριο στα 17,1 λεπτά/KWh, έναντι 14 λεπτών τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή της χονδρικής για το μήνα που ολοκληρώνεται σήμερα διαμορφώθηκε στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 26,8% σε σχέση με τα 73,15 €/MWh του Αυγούστου. Σημερα, με μείωση 2%, η τιμή είναι στα 120,35 ευρώ/MWh στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Η ΔΕΗ και οι εκπτώσεις των 300 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ, που έχει και το 60% σχεδόν της αγοράς, με βάση την ενημέρωση που παρείχε προς τους καταναλωτές, απορρόφησε πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο.

Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει, όπως ανέφερε «να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της», τόνισε.

«Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 €/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης», ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,119 €/kWh για τον Οκτώβριο.

Το μπλε της ΔΕΗ

Στα μπλε τιμολόγια, όπως αναφέρεται, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 €/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 €/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Παράλληλα, προσφέρει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή.

Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα.

Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.α.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της» ανέφερε η εταιρεία με αφορμή την ανακοίνωση των τιμών Οκτωβρίου.

Η Protergia

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της αγοράς, η της δεύτερης, ανακοίνωσε, πάντως, χθες για τον Οκτώβριο μείωση στα πράσινα τιμολόγιά της, απορροφώντας την αύξηση.

Όπως τονίζει η εταιρεία «παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές,απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο ValueSpecial.»

Επίσης, όπως αναφέρει «συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το ProtergiaPicasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.»

Σε σχέση με τους άλλους παρόχους, η εταρεία ΗΡΩΝ έδωσε τιμή στα 14,76 λεπτά/KWh, από 10,9 το Σεπτέμβριο. Η Elpedison για τις πρώτες 100 KWh κράτησε σταθερά την τιμή στα 15,24 λεπτά, αλλά για καταναλώσεις από την 101η KWh και πανω έδωσε τιμή στα 21,9 λεπτά, απο 15,24. Η Φυσικό Αέριο έδωσε τιμή στα 16,6 λεπτά από 15,74), η NRG στα 18,5 λεπτά από 15,9), η Ζενιθ στα 22,81 λεπτά από 16,15) και η Volton στα 15,89 λεπτά, από 13,5. Ωστόσο όλοι οι πάροχοι προσφέρουν, ακόμη και με πάγια αρκετά πιο υψηλά συγκριτικά με των πρασίνων, πολύ πιο χαμηλές τιμές σε “μπλε” τιμολόγια, που προσφέρουν σε όλες τις πλευρές προβλεψιμότητα.

Ευκαιρία για …μπλε

Πάντως παράγοντες της αγοράς, με αφορμή τις διακυμάνσεις αυτές μεταξυ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου υπογραμμίζουν την ανάγκη συνειδητοποίησης από τους καταναλωτές των εναλλακτικών που υπάρχουν πέρα από τα «πράσινα» τιμολόγια που είναι ευθέως συνδεδεμένα με τη χονδρεμπορική αγορά, κάτι που τα καθιστά ευμετάβλητα και ουσιαστικά επικίνδυνα για την τσέπη των νοικοκυριών. Παραπέμπουν στο site της ΡΑΕΕΥ, το energycost.gr, όπου υπάρχουν εργαλεία σύγκρισης ανάλογα με την κατανάλωση κι όπου φαίνεται ποιες εναλλακτικές υπάρχουν. Σημειώνουν, ότι υπάρχουν, ειδικά, στα μπλε σταθερά επιλογές ακόμη και σε μονοψήφιο αριθμό χρέωσης ανά κιλοβατώρα αλλά και με κλιμακώσεις στα πάγια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι οικιακοί συνδρομητές με μπλε τιμολόγια ανήλθαν τον Μάιο σε 1.306.140, από 867.161 τον Ιανουάριο, σημειώνοντας άνοδο 438.979 σε μόλις πέντε μήνες. Ενώ τα πράσινα τιμολόγια, μειώθηκαν κατά 241.000 στο πρώτο πεντάμηνο.