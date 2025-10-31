ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
18:06 - 31 Οκτ 2025

ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος ΔΕΗ, για ακόμα μία φορά, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθιερώνοντας το 1 Gbps ως πραγματικά προσιτή ταχύτητα για κάθε νοικοκυριό και επαγγελματία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Gigabit Voucher*, που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επαγγελματίες, η ΔΕΗ θέτει σε ισχύ νέα, μειωμένα τιμολόγια για τους δικαιούχους της δράσης σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber. Οι τιμές ξεκινούν από €9,56 το μήνα για τα 500 Mbps, καθιστώντας τη ΔΕΗ Fiber την πιο προσιτή επιλογή FTTH στην ελληνική αγορά.

Όλες οι συνδέσεις περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, ενώ προσφέρουν εγγυημένες ταχύτητες και αξιοπιστία μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα μέχρι το τελευταίο σημείο σύνδεσης του χρήστη, στηρίζοντας έμπρακτα την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ δεν κάνει απλώς ένα βήμα στις τηλεπικοινωνίες, κάνει τη διαφορά για τους πελάτες της. Με το ΔΕΗ Fiber, σε ακόμα πιο προσιτές τιμές, το υπερυψηλής ταχύτητας Internet γίνεται δικαίωμα και όχι προνόμιο. Οι πελάτες της ΔΕΗ απολαμβάνουν αξιόπιστο Internet υπερυψηλών ταχυτήτων, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και τη σιγουριά του Ομίλου ΔΕΗ, στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο της χώρας. Για εμάς, το 1 Gbps δεν είναι απλώς μια ταχύτητα, είναι η εμπειρία που αξίζει κάθε νοικοκυριό και επαγγελματίας, και υπόσχεση προόδου για την καθημερινότητά τους, μια υπόσχεση που γίνεται πράξη, μέσα από το Internet όπως θα έπρεπε να είναι απλό, γρήγορο, προσιτό και αξιόπιστο».

Οι νέες τιμές ΔΕΗ Fiber με Gigabit Voucher

Με τη συμμετοχή της στη δράση Gigabit Voucher, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες να αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Η επιδότηση ανέρχεται σε €200 για 24 μήνες, αποδιδόμενη ως μηνιαία έκπτωση €8,34 στον λογαριασμό του πελάτη.

