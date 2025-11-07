Reuters: Η Ελλάδα γίνεται κόμβος αμερικανικού LNG στην Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:27 - 07 Νοε 2025

Reuters: Η Ελλάδα γίνεται κόμβος αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα συμφώνησε την Παρασκευή (7/11) να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ετησίως από το 2030, στο πλαίσιο της πρώτης μακροχρόνιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συμφωνία διάρκειας 20 ετών στοχεύει στην ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικού LNG από την Ελλάδα προς τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, και έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την απαγόρευση του ρωσικού LNG από το 2027 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να αγοράζει κάθε χρόνο, για τα επόμενα τρία χρόνια, πετρέλαιο, LNG και τεχνολογία πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ που υπογράφηκε τον Ιούλιο.

Η συμφωνία της Παρασκευής θα μπορούσε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού LNG από την Ελλάδα σε περίπου 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, όπως δήλωσε η μεγαλύτερη εταιρεία αερίου της χώρας, η ΔΕΠΑ. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας της ΔΕΠΑ με την ενεργειακή εταιρεία Άκτωρ και την αμερικανική Venture Global, σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ.

Ουκρανία και Ρουμανία ενδιαφέρονται για το LNG

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη συμφωνία σε ενεργειακό συνέδριο στην Αθήνα, δηλώνοντας ότι θέλουν να αντικαταστήσουν «κάθε τελευταία μοριακή ποσότητα» ρωσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα βρισκόταν στο τέλος ενός συστήματος προμήθειας αερίου που κυριαρχείτο από τη Ρωσία. Σήμερα, η Ελλάδα γίνεται σημείο εκκίνησης για την είσοδο αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright.

Η Ουκρανία και η Ρουμανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσουν έως 3,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG από την ελληνική κοινοπραξία για την περίοδο 2030-2050, σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ.

Διασφάλιση εφοδιασμού για την Ουκρανία

Η Ελλάδα έχει τριπλασιάσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από το 2020 και υποστηρίζει ένα σχέδιο μεταφοράς μέσω του λιγότερο χρησιμοποιημένου αγωγού Transbalkan για να εξάγει περισσότερο αέριο από τα ελληνικά τερματικά προς την Ουκρανία, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως transit σημείο αμερικανικού LNG προς τη βόρεια Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα περισσότερα από τα αέρια που εισέρχονται σήμερα στην Ελλάδα δεν μένουν στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η απαγόρευση ρωσικού αερίου από την ΕΕ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ουκρανία έχει ξαναρχίσει εισαγωγές αερίου μέσω του Transbalkan για να διασφαλίσει τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ηλεκτροδότησης κατά τον χειμώνα, μετά από σοβαρές ζημιές στην ενεργειακή υποδομή από εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Ο Chris Wright δεσμεύτηκε να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της Ουκρανίας φέτος και οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου αερίου σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία υπέγραψαν κοινή επιστολή, ζητώντας από τους ρυθμιστές τους την έγκριση αύξησης της δυναμικότητας μεταφοράς αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω του αγωγού Transbalkan έως τον Απρίλιο του 2026.

